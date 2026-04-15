Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
ІІМ жол қауіпсіздігін бақылауды күшейтті

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.04.2026 15:47 Фото: akorda.kz
Бұған дейін хабарланғандай, процестерді цифрландыру аясында жолдағы бірқатар құқық бұзушылықты анықтау интеграцияланған ақпараттық жүйелер мен мемлекеттік деректер базаларын пайдалану арқылы автоматты режимде жүзеге асырылады.

Бүгінде ІІМ жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету және жол жүрісіне қатысушылардың барлығы үшін тең жағдай қалыптастыру мақсатында бұл жұмысты жүйелі түрде күшейтіп келеді.

Айта кетейік, сақтандыру полисінің болмауы, сондай-ақ міндетті техникалық байқаудан өтпеу – әкімшілік құқық бұзушылық санатына жатады.

Қазіргі таңда республика бойынша әкімшілік өндірістердің біріңғай тізілімі жүйесімен интеграцияланған мемлекеттік деректер базаларының мәліметтерін пайдалану арқылы:

  •  сақтандыру полисі жоқ 5 мыңнан астам дерек;
  •  техникалық байқаудан өтпеген 5,5 мыңнан астам дерек;
  •  қауіпсіздік белдігін тақпауға байланысты шамамен 700 құқық бұзушылық;
  •  сондай-ақ көлік құралын басқару кезінде телефон қолданудың 6 дерегі анықталды.

Цифрлық шешімдер жолдағы қауіпті әрекеттерді дер кезінде анықтауға, ықтимал салдардың алдын алуға және жауапкершіліктің бұлтартпастығын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

"Жолда жүру қағидалары сақталған жағдайда ешқандай айыппұл санкциялары қолданылмайтынын атап өтті. Бұл жүйе жазалау үшін емес, құқық бұзушылықтардың алдын алу және азаматтардың өмірі мен денсаулығын қорғау мақсатында енгізілген. Азаматтарды заңнама талаптарына жауапкершілікпен қарауға шақырамыз: сақтандыру полисінің бар-жоғын алдын ала тексеріп, техникалық байқаудан уақытылы өтіп, жолда жүру қағидаларын қатаң сақтауға шақырамыз", — деп атап өтілді ІІМ-де.
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Сенат спикері президенттің реформалары жайында: Мұнай құбырының үзілуіне жол бермеу қажет
09:34, 20 ақпан 2025
Сенат спикері президенттің реформалары жайында: Мұнай құбырының үзілуіне жол бермеу қажет
Енді азаматтар тұрғылықты жерін ауыстырғанда әскери комиссариатқа автоматты түрде тіркеледі
17:57, 27 шілде 2023
Енді азаматтар тұрғылықты жерін ауыстырғанда әскери комиссариатқа автоматты түрде тіркеледі
Ұлытау облысында полиция ірі ұрлықтың бетін ашты: күдіктілердің әрекеті видеоға түсіп қалған
18:18, Бүгін
Ұлытау облысында полиция ірі ұрлықтың бетін ашты: күдіктілердің әрекеті видеоға түсіп қалған
Казахстан в дуэли с Мексикой выиграл "золото" чемпионата мира по таеквондо
19:25, Бүгін
Казахстан в дуэли с Мексикой выиграл "золото" чемпионата мира по таеквондо
Лучшая теннисистка Казахстана рассказала, как готовилась к турниру на грунте в Штутгарте
19:05, Бүгін
Лучшая теннисистка Казахстана рассказала, как готовилась к турниру на грунте в Штутгарте
Казахстан победил Хорватию и вышел в финал ЧМ-2026 по таеквондо
18:32, Бүгін
Казахстан победил Хорватию и вышел в финал ЧМ-2026 по таеквондо
Елена Рыбакина оценила свою форму в сезоне-2026
18:21, Бүгін
Елена Рыбакина оценила свою форму в сезоне-2026
