Оқиғалар

Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның халық әртісі Есмұхан Обаевтың отбасына көңіл айту жеделхатын жолдады

Фото: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның халық әртісі Есмұхан Обаевтың отбасына көңіл айту жеделхатын жолдады.

Ресми ақпаратты 2026 жылдың 16 сәуірінде Ақорданың баспасөз қыметі хабарлады.

Президент көрнекті өнер қайраткері, режиссер-сценарист, І дәрежелі "Барыс" және "Парасат" ордендерінің иегері Есмұхан Обаевтың дүниеден өтуіне байланысты оның отбасы мен жақын туыстарына көңіл айтты.


"Есмұхан Несіпбайұлы саналы ғұмырын киелі сахнаға арнаған театр тарланы, өнегелі өнер иесі еді. Ұлт руханиятын ұлықтап, отандық драматургияның дамуына зор үлес қосты. Жауапты лауазымдарды абыроймен атқарып, мәдениет көкжиегін кеңейтуге бар күш-жігерін жұмсады", – деп жазылған жеделхатта.
Оқи отырыңыз
Мемлекет басшысы Асанәлі Әшімовтің отбасына көңіл айту жеделхатын жолдады
15:53, 21 желтоқсан 2025
Мемлекет басшысы Асанәлі Әшімовтің отбасына көңіл айту жеделхатын жолдады
Тоқаев Трампқа көңіл айту жеделхатын жолдады
14:02, 06 шілде 2025
Тоқаев Трампқа көңіл айту жеделхатын жолдады
Тоқаев Трампқа көңіл айту жеделхатын жолдады
18:06, 30 қаңтар 2025
Тоқаев Трампқа көңіл айту жеделхатын жолдады
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Ветеран казахстанского тенниса потерпел сенсационное поражение в Китае
14:54, Бүгін
Ветеран казахстанского тенниса потерпел сенсационное поражение в Китае
Лучшая теннисистка России прокомментировала своё физическое состояние
14:50, Бүгін
Лучшая теннисистка России прокомментировала своё физическое состояние
Необычную тренировку провёл выступающий в Первой лиге "Шахтёр"
14:36, Бүгін
Необычную тренировку провёл выступающий в Первой лиге "Шахтёр"
Китаец зрелищным броском лишил медали звезду казахстанского дзюдо на чемпионате Азии
14:21, Бүгін
Китаец зрелищным броском лишил медали звезду казахстанского дзюдо на чемпионате Азии
