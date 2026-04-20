Оқиғалар

Алматыда полиция мектептердегі қауіпсіздік деңгейін тексеріп жатыр

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.04.2026 12:58 Фото: Zakon.kz
Алматы қаласында полиция қызметкерлері білім беру ұйымдарында балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша жоспарлы тексерістер жүргізіп жатыр. Бұл шаралар құқық бұзушылықтардың алдын алуға және оқушылардың қорғалу деңгейін арттыруға бағытталған.

Қоғамдық қауіпсіздік бөлімшелерінің қызметкерлері қала мектептерін аралап, өткізу режимінің ұйымдастырылуын, күзет қызметінің сапасын, сондай-ақ дабыл түймелері мен бейнебақылау жүйелерінің жұмысын тексеруде.

Сонымен қатар оқу орындарының аумағына бөгде адамдардың кіруіне ерекше назар аударылып, қауіпсіздікке арналған техникалық құралдардың жай-күйі бақылауға алынады. Сонымен бірге педагогикалық ұжыммен профилактикалық жұмыстар жүргізілуде.

Полицейлер төтенше жағдайлар туындаған кезде әрекет ету алгоритмін түсіндіріп, қауіпсіздік талаптарын қатаң сақтау қажеттігін ескертеді.

Полиция мәліметінше, Алматы қаласында 300-ден астам білім беру ұйымы жұмыс істейді және олардың барлығы тұрақты бақылауда. Жыл сайын мектептерде қауіпсіздік деңгейін арттыру мақсатында мыңнан астам тексеріс пен нұсқама өткізіледі.

"Балалардың қауіпсіздігі – басты басымдық. Біз тек формалды көрсеткіштерді емес, мектептердің кез келген төтенше жағдайға нақты дайындығын тексереміз. Әрбір қызметкер өз әрекетінің тәртібін нақты біліп, жеке жауапкершілікті сезінуі тиіс. Тек осындай тәсіл арқылы балалардың қауіпсіздігін толық қамтамасыз етуге болады", – деді Алматы қаласы ПД қоғамдық қауіпсіздік басқармасының бастығы Тимур Ноғайбаев.
Оқи отырыңыз
Түркістан облысында полиция берешегі бар 25 көлік иесін анықтады
11:09, 20 наурыз 2025
11:09, 20 наурыз 2025
Алматыда полиция 7 мыңнан астам қару иесін тексерді
16:55, 12 наурыз 2026
16:55, 12 наурыз 2026
Жетісу облысында жалған нөмір таққан жүргізушінің әрекетіне тосқауыл қойылды
12:32, 17 сәуір 2026
12:32, 17 сәуір 2026
Сроки возвращения на поле Бахтиёра Зайнутдинова остаются неизвестными
16:43, Бүгін
16:43, Бүгін
Кто лидирует в гонке бомбардиров Премьер-лиги
16:27, Бүгін
16:27, Бүгін
Новак Джокович побил многолетний рекорд Роджера Федерера
16:08, Бүгін
16:08, Бүгін
Как функционеры "Иртыша" навредили своему клубу
15:48, Бүгін
15:48, Бүгін
