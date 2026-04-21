ШҚО-да ірі есірткі қоймасы жойылды
Арнайы операция облыс прокуратурасымен бірлесіп жүргізілген жедел-профилактикалық іс-шаралар аясында жүзеге асырылды.
Жедел-іздестіру шаралары барысында есірткі құралдарының заңсыз айналымына қатысы бар деген күдікпен 27 жастағы қала тұрғыны анықталды.
Тінту кезінде күдіктінің гаражынан есірткі сақталған қойма табылды. Онда өсімдік тектес зат салынған екі қорап, көлемі 120 литр болатын жартылай толтырылған алты пластик бөшке, сондай-ақ қалдықтары бар үш бөшке және буып-түюге арналған материалдар тәркіленді.
Сараптама қорытындысына сәйкес, тәркіленген заттың жалпы салмағы 93 келіден асатын кептірілген марихуана екені анықталды. Қазіргі уақытта күдікті ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды.
Шығыс Қазақстан облысы полиция департаменті есірткі құралдарының заңсыз айналымы — оларды сақтау, тасымалдау немесе өткізу — мүлкі тәркілене отырып, 7 жылдан 12 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасына әкеп соғатынын ескертеді.