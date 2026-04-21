Оқиғалар

ШҚО-да ірі есірткі қоймасы жойылды

Өскемен қаласында аса ірі көлемде есірткі заттарын заңсыз сақтау дерегі анықталып, жолы кесілді. 21.04.2026 10:07
Өскемен қаласында аса ірі көлемде есірткі заттарын заңсыз сақтау дерегі анықталып, жолы кесілді.

Арнайы операция облыс прокуратурасымен бірлесіп жүргізілген жедел-профилактикалық іс-шаралар аясында жүзеге асырылды.

Жедел-іздестіру шаралары барысында есірткі құралдарының заңсыз айналымына қатысы бар деген күдікпен 27 жастағы қала тұрғыны анықталды.

Тінту кезінде күдіктінің гаражынан есірткі сақталған қойма табылды. Онда өсімдік тектес зат салынған екі қорап, көлемі 120 литр болатын жартылай толтырылған алты пластик бөшке, сондай-ақ қалдықтары бар үш бөшке және буып-түюге арналған материалдар тәркіленді.

Сараптама қорытындысына сәйкес, тәркіленген заттың жалпы салмағы 93 келіден асатын кептірілген марихуана екені анықталды. Қазіргі уақытта күдікті ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды.

Шығыс Қазақстан облысы полиция департаменті есірткі құралдарының заңсыз айналымы — оларды сақтау, тасымалдау немесе өткізу — мүлкі тәркілене отырып, 7 жылдан 12 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасына әкеп соғатынын ескертеді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Ақтөбелік азамат аса ірі көлемдегі есірткі заттарын жалдамалы пәтерде сақтаған
16:59, 19 желтоқсан 2025
Ақтөбелік азамат аса ірі көлемдегі есірткі заттарын жалдамалы пәтерде сақтаған
Маңғыстау облысында 62 келіден астам есірткі тәркіленді
11:45, 17 қазан 2025
Маңғыстау облысында 62 келіден астам есірткі тәркіленді
ШҚО-да есірткі өсіруге арналған екі фитозертхана жойылды
19:52, 20 ақпан 2025
ШҚО-да есірткі өсіруге арналған екі фитозертхана жойылды
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Ветеран казахстанского тенниса одержал волевую победу над россиянином в Южной Корее
13:12, Бүгін
Ветеран казахстанского тенниса одержал волевую победу над россиянином в Южной Корее
Казахстан понёс четвёртую потерю на международном турнире в Шымкенте
13:06, Бүгін
Казахстан понёс четвёртую потерю на международном турнире в Шымкенте
Рыбакина сообщила неприятные новости после триумфа в Штутгарте
12:45, Бүгін
Рыбакина сообщила неприятные новости после триумфа в Штутгарте
Раскрыты подробности: почему Штефан Таркович предпочёл "Актобе" работе в Словакии
12:25, Бүгін
Раскрыты подробности: почему Штефан Таркович предпочёл "Актобе" работе в Словакии
