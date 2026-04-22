#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
464.73
546.57
6.19
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Оқиғалар

Рахат Тұрлыхановқа қатысты кезекті дау: Алматы полициясы қылмыстық істі тоқтатты

22.04.2026 09:42
Қазақстандық экс-музыкант Рахат Тұрлыхановқа қатысты қылмыстық іс тоқтатылды. Бұл туралы Zakon.kz-ке Алматы қаласы Полиция департаментінің баспасөз қызметі мәлімдеді.

Алдын ала мәліметтерге сәйкес, 2026 жылғы 16 наурызда Тұрлыхановтың отбасында кезекті жанжал орын алғаны белгілі болды. Ол жұбайын ұрып-соқты деген күдікпен ұсталып, кейін ісі прокурорға жолданған.

2026 жылғы 22 сәуірде Алматы ПД баспасөз қызметі аталған дерек бойынша Медеу аудандық полиция басқармасы қылмыстық іс қозғағанын хабарлады.

Ведомствоның мәліметінше, сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында оқиғаның барлық мән-жайы жан-жақты зерделеніп, қажетті материалдар жиналып, қолданыстағы заңнамаға сәйкес процессуалдық әрекеттер жүргізілген.

Алайда арызданушы тарап өз талаптарынан бас тартып, істі әрі қарай қарауға қатысудан бас тартқан.

Осыған байланысты қылмыстық іс заңды негізде тоқтатылды.

Айта кетейік, Рахат Тұрлыханов бұған дейін де құқық қорғау органдарының назарына іліккен. 2023 жылғы қазанда ол жұбайын ұрып-соққаны үшін жауапкершілікке тартылғанымен, іс тараптардың татуласуына байланысты тоқтатылған. Ал 2024 жылғы қаңтарда Алматы қалалық соты істі қайта қарап, оны жұбайын қайта ұрып-соққаны үшін 10 тәулікке қамауға алған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Әнші Рахат Тұрлыхановтың отбасындағы жанжал: іс прокурорға жолданды
10:27, 17 наурыз 2026
10:27, 17 наурыз 2026
Әнші Рахат Тұрлыхановтың отбасындағы жанжал: іс прокурорға жолданды
Жол опырылып қалды: Алматы әкімдігі Рахат-Мәдениет ықшам ауданына қатысты мәлімдеме жасады
09:03, 20 мамыр 2025
09:03, 20 мамыр 2025
Жол опырылып қалды: Алматы әкімдігі Рахат-Мәдениет ықшам ауданына қатысты мәлімдеме жасады
Шерзат Полаттың өліміне қатысты тергеу аяқталды
09:01, 27 ақпан 2025
09:01, 27 ақпан 2025
Шерзат Полаттың өліміне қатысты тергеу аяқталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: