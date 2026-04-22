Рахат Тұрлыхановқа қатысты кезекті дау: Алматы полициясы қылмыстық істі тоқтатты
Алдын ала мәліметтерге сәйкес, 2026 жылғы 16 наурызда Тұрлыхановтың отбасында кезекті жанжал орын алғаны белгілі болды. Ол жұбайын ұрып-соқты деген күдікпен ұсталып, кейін ісі прокурорға жолданған.
2026 жылғы 22 сәуірде Алматы ПД баспасөз қызметі аталған дерек бойынша Медеу аудандық полиция басқармасы қылмыстық іс қозғағанын хабарлады.
Ведомствоның мәліметінше, сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында оқиғаның барлық мән-жайы жан-жақты зерделеніп, қажетті материалдар жиналып, қолданыстағы заңнамаға сәйкес процессуалдық әрекеттер жүргізілген.
Алайда арызданушы тарап өз талаптарынан бас тартып, істі әрі қарай қарауға қатысудан бас тартқан.
Осыған байланысты қылмыстық іс заңды негізде тоқтатылды.
Айта кетейік, Рахат Тұрлыханов бұған дейін де құқық қорғау органдарының назарына іліккен. 2023 жылғы қазанда ол жұбайын ұрып-соққаны үшін жауапкершілікке тартылғанымен, іс тараптардың татуласуына байланысты тоқтатылған. Ал 2024 жылғы қаңтарда Алматы қалалық соты істі қайта қарап, оны жұбайын қайта ұрып-соққаны үшін 10 тәулікке қамауға алған.