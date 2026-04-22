#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
464.73
546.57
6.19
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
464.73
546.57
6.19
Оқиғалар

Алматыға жақын жерде жер сілкінісі болды

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.04.2026 10:25 Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
2026 жылғы 22 сәуір күні таңертең Алматыға жақын аумақта жер сілкінісі тіркелді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қырғызстан Сейсмология институтының мәліметінше, жер асты дүмпулері Астана уақытымен 04:26-да болған. Жер сілкінісінің ошағы Қырғызстан мен Қазақстан шекарасында, Күнгей-Ала-Тоо тауларында орналасқан.

Ол Қырғызстанның Григорьевка ауылынан солтүстікке қарай 23 км, ал Қожояр ауылынан солтүстік-батысқа қарай 22 км қашықтықта болған.

Қырғызстан аумағындағы елді мекендерде жер сілкінісі сезілмеген.

Қазақстан сейсмологтары бұл жер сілкінісіне қатысты ақпарат таратқан жоқ.

Айта кетейік, бұған дейін Каспий теңізі аумағында жер сілкіністерінің сериясы тіркелген болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Астана әкімдігі көшелердің жабылуына қатысты ақпаратты жоққа шығарды
10:41, Бүгін
Астана әкімдігі көшелердің жабылуына қатысты ақпаратты жоққа шығарды
Қазақстанда жер сілкінісі болды
11:53, 31 наурыз 2026
Қазақстанда жер сілкінісі болды
Солтүстік Осетияда қатты жер сілкінісі болды
15:55, 02 маусым 2024
Солтүстік Осетияда қатты жер сілкінісі болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Экс-вторая ракетка мира поделилась прекрасной новостью
14:40, Бүгін
Экс-вторая ракетка мира поделилась прекрасной новостью
"Жетысу" объявил о подписании венесуэльского защитника
14:26, Бүгін
"Жетысу" объявил о подписании венесуэльского защитника
Главный тренер "Номада" рассказал о своём главном открытии в прошедшем победном сезоне
14:10, Бүгін
Главный тренер "Номада" рассказал о своём главном открытии в прошедшем победном сезоне
"Бриллиант" пожелал Конору Макгрегору всего самого наихудшего
13:54, Бүгін
"Бриллиант" пожелал Конору Макгрегору всего самого наихудшего
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: