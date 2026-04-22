Оқиғалар

Ара шаруашылығына қолдау азайды: 200 омарташы жұмысты тастады

Жамбыл облысында 200 омарташы кәсібін тастады: субсидия мәселесі ушығып тұр, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.04.2026 15:33 Сурет: pixabay
Жамбыл облысында субсидиялау талаптарының өзгеруіне байланысты өңірдегі 600 омарташының 200-і кәсібін тоқтатуға мәжбүр болған. Қалған шаруалардың да жағдайы күрделі: екі жыл бұрын рәсімделген субсидия қаражаты әлі күнге дейін толық төленбеген.

Қазіргі таңда облыстың ауыл шаруашылығы басқармасының омарташылар алдындағы берешегі шамамен 150 млн теңгені құрайды. Қаржының кешіктірілуі салдарынан шаруалар ара тұқымын асылдандыру жұмыстарын жүргізе алмай отыр, деп жазады qazaqstan.tv.

Көп жылдан бері омарташылықпен айналысып келе жатқан Григорий Пастухтың айтуынша, мемлекеттік қолдаусыз бұл кәсіпті дамыту қиынға соғуда. Оның сөзінше, жуырда ғана ара ұяларын сатып алуға 4 млн теңге жұмсалған, ал бір ұяның бағасы 25–30 мың теңге тұрады. Соған қарамастан, субсидия алу қолжетімсіз болып отыр.

Мамандардың айтуынша, қазіргі талап бойынша субсидия тек өндірілген балға төленеді. Ал ара шаруашылығын дамыту үшін аса қажет асыл тұқымды аналық араларды сатып алуға бұрынғыдай қолдау қарастырылмаған.

Облыстық омарташылар қауымдастығының төрағасы Константин Кутасовтың мәліметінше, өткен жылы аралар арасында індет таралып, олардың 80 пайызы қырылып қалған. Қажетті қаражаттың болмауы мен талаптардың өзгеруі салдарынан көптеген кәсіпкерлер саладан кетуге мәжбүр болған.

Қазіргі таңда өңірде 400-ге жуық омарташы ғана жұмысын жалғастырып отыр. Олардың барлығы субсидияның кешіктірілуіне және бұрынғы берешектің өтелмеуіне наразылық білдіруде.

Облыстық ауыл шаруашылығы басқармасы өкілдерінің айтуынша, соңғы жылдары агроөнеркәсіп кешеніне бөлінген қаражаттың азаюы омарташыларды толық қамтуға мүмкіндік бермеген. Мәселен, 2024 жылы небәрі 40-тан астам шаруашылыққа 90 млн теңге төленсе, 2025 жылы бұл бағытта қаржы мүлде бөлінбеген.

Ресми дерекке сәйкес, 2024 жылға берешек 113,7 млн теңгені, ал 2025 жылға 33,7 млн теңгені құрайды. Бұл қаражат алдағы айда толық төленеді деп жоспарланған.

Сонымен қатар, бұрын аналық араға 5 мың теңге субсидия берілсе, қазір бұл бағыт мүлде тоқтатылған. Енді тек өндірілген балдың әр келісіне 200 теңгеден төленеді.

Осыған байланысты омарташылар ара санын көбейтуге арналған субсидияны қайта енгізу туралы ұсыныспен министрлікке жүгінбек.

