Ұлытау облысында 7 мың гектар жер заңсыз пайдаланылған
Атап айтқанда, коммерциялық мақсаттағы екі жер учаскесі белгіленген тәртіпті бұза отырып берілген. Сонымен қатар, ауыл шаруашылығы мақсатындағы 7 мың гектар жердің мақсатсыз пайдаланылғаны белгілі болды.
Жаңаарқа ауданында ауданы 1,2 гектардан асатын жер учаскесі міндетті электрондық сауда-саттық өткізілмей жеке тұлғаға берілген. Бұл жағдай заң талаптарын бұзып, ашықтық қағидаттарына қайшы келген.
Бұдан бөлек, су қорғау аймақтарында жер беруге тыйым салынғанына қарамастан, 55 жер учаскесі заңсыз түрде жеке меншікке рәсімделген.
Аталған фактілер бойынша прокурорлық қадағалау актілері енгізілді. Қазіргі уақытта заңсыз берілген жерлерді мемлекет меншігіне қайтару және кінәлі тұлғаларды жауапкершілікке тарту шаралары қабылданып жатыр.
Бұл бағыттағы жұмыстар жалғасуда.