Екі қазақстандық өмір бойына бас бостандығынан айырылуы мүмкін: ІІМ себебін түсіндірді
Ведомствоның мәліметінше, 26 және 22 жастағы екі қазақстандық шалғай ауылдың шетінде орналасқан жеке үйді сатып алып, сол жерде синтетикалық есірткі өндіруді жолға қойған.
Жедел-іздестіру іс-шаралары мен тінту барысында заңсыз айналымнан зертханалық жабдықтар, 70 келі дайын синтетикалық "Альфа-PVP" өнімі, сондай-ақ шамамен 4 тонна химиялық реагенттер мен прекурсорлар тәркіленді.
Тергеу барысында қылмыстық әрекеттің интернеттің көлеңкелі сегменті арқылы қашықтан жүргізілгені анықталды. Заңсыз айналымға шамамен 250 мың бір реттік доза жіберілмеді. Бұл – жүздеген адамның өмірін сақтап, азаматтардың, әсіресе жастардың денсаулығын қорғауға мүмкіндік берді.
Аталған факті бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 297-1-бабы бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды. Есірткі өндірісін ұйымдастырушыларға өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған.
Есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл – Ішкі істер министрлігінің басым бағыттарының бірі болып қала береді. Кез келген заңсыз әрекет қатаң түрде тоқтатылатын болады. Бұл бағыттағы жұмыс жалғасады.