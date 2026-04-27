Оқиғалар

Екі қазақстандық өмір бойына бас бостандығынан айырылуы мүмкін: ІІМ себебін түсіндірді

Полицейский пистолет, пистолет полицейского, полиция, полицейский, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.04.2026 09:53 Фото: Zakon.kz
Шығыс Қазақстан облысында синтетикалық есірткі өндіретін нарколабораторияның қызметі тоқтатылды. Бұл туралы Ішкі істер министрлігінің (ІІМ) баспасөз қызметі 2026 жылғы 27 сәуірде арнайы операцияның мән-жайын баяндап берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомствоның мәліметінше, 26 және 22 жастағы екі қазақстандық шалғай ауылдың шетінде орналасқан жеке үйді сатып алып, сол жерде синтетикалық есірткі өндіруді жолға қойған.

Жедел-іздестіру іс-шаралары мен тінту барысында заңсыз айналымнан зертханалық жабдықтар, 70 келі дайын синтетикалық "Альфа-PVP" өнімі, сондай-ақ шамамен 4 тонна химиялық реагенттер мен прекурсорлар тәркіленді.

Тергеу барысында қылмыстық әрекеттің интернеттің көлеңкелі сегменті арқылы қашықтан жүргізілгені анықталды. Заңсыз айналымға шамамен 250 мың бір реттік доза жіберілмеді. Бұл – жүздеген адамның өмірін сақтап, азаматтардың, әсіресе жастардың денсаулығын қорғауға мүмкіндік берді.

Аталған факті бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 297-1-бабы бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды. Есірткі өндірісін ұйымдастырушыларға өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған.

Есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл – Ішкі істер министрлігінің басым бағыттарының бірі болып қала береді. Кез келген заңсыз әрекет қатаң түрде тоқтатылатын болады. Бұл бағыттағы жұмыс жалғасады.

Айгерим Тарина
Қазақстанға 34 градусқа дейін аптап ыстық келеді
