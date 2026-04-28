Перизат Қайраттың қоры құрылыс ісінде аталды: ҚМА аса ірі алаяқтық ісі бойынша тергеу жүргізуде
Бұл туралы 2026 жылғы 28 сәуірде агенттіктің баспасөз қызметі мәлімдеді.
Тергеу амалдарына сай, 2021–2024 жылдар аралығында Мөлдір Суюншали "Nura Elite" коттедж қалашығын салу сылтауымен азаматтардан қаражат тартқан. Жоба аясында 37 коттедж және 24 таунхаус салу көзделген. Алайда бүгінгі күні таунхаустар толық аяқталмаған (тек қаңқалары ғана тұр), 2023 жылдың 4-тоқсанына дейін аяқтау жөніндегі міндеттемелер орындалмаған. Сатып алушылармен алдын ала сатып алу-сату шарттары жасалған.
Нәтижесінде 56 адам жәбірленуші ретінде танылып, тартылған қаражаттың жалпы сомасы 3,9 млрд теңгені құраған.
Оның ішінде 322 млнтеңге Мөлдір Суюншали, жұбайының және анасының есепшоттарына аударылған, сондай-ақ 145 млн теңге қолма-қол ақшаға айналдырылған.
Сондай-ақ бір жылжымайтын мүлікті бірнеше рет сату фактісі анықталған.
Мәселен, жәбірленуші толық төлеген коттедждің бірі күдікті тарапынан жеке міндеттемелері бойынша кепілге қойылып, кейін үшінші тұлғалардың атына рәсімделіп, бірнеше рет қайта сатылған.
Суюншали Мөлдір сатыпалушылармен іс жүзінде жер учаскелеріне құқық беруді көздейтін шарттар жасасқан, алайда оларды иеліктен шығаруға заңды құқығы болмаған.
Үлескерлердің қаражатының бір бөлігі Астана қаласында "Асылхан" тұрғын үй кешенін салуға арналған жертелімін сатып алуға жұмсалған.
Сонымен қатар, құрылысқа қажетті рұқсат құжаттары болмағанына қарамастан, ол Перизат Қайраттың "Біз біргеміз" қайырымдылық қоры арқылы бұқаралық ақпарат құралдарында мұқтаж әйелге пәтер берілетіні туралы мәлімдеген. Алайда іс жүзінде тұрғын үй кешенінің құрылысы басталмаған.
Соттың санкциясымен оған үй қамақ түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылды.
Тергеу жалғасуда.
