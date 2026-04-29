Қарағандыда ұялы телефон ұрлығы жедел түрде ашылды
Оның айтуынша, ол үй ауласында отырған сәтте телефонын орындық үстіне қалдырған. Бір мезетке назарын басқа жаққа аударған кезде, құрылғының жоғалып кеткенін байқайды.
Жәбірленушінің сөзінше, дәл осы уақытта орындыққа шамамен 35 жастағы бейтаныс әйел келіп отырып, көп ұзамай асығыс кетіп қалған.
Бастапқыда мән берілмеген бұл жайт кейін тергеу барысында маңызды дерекке айналды. Полиция қызметкерлері күдіктінің сипаттамасын алғаннан кейін жедел-іздестіру шараларын бастады. Оқиға орны маңындағы бейнебақылау камераларының жазбаларын мұқият зерделеу нәтижесінде жәбірленуші айтқан белгілерге сәйкес келетін әйел анықталды.
Оның қаладағы супермаркеттердің бірінің маңында жүргені белгілі болды. Жедел іс-шаралар барысында күдіктінің жеке басы мен орналасқан жері анықталып, ол ұсталды. Күдікті – қалаға келген 36 жастағы ауыл тұрғыны болып шықты.
Ол өз кінәсін мойындап, ұрланған телефонды қайда жасырғанын көрсеткен. Белгілі болғандай, ол құрылғыны дүкендегі сақтау жәшіктерінің біріне жасырған.
Ұрланған мүлік тәркіленіп, заңды иесіне қайтарылды. Аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде.