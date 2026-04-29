Оқиғалар

Алматыда 81 жастағы қарияны ұрлап, оның жылжымайтын мүлкін өз аттарына жаздырып алмақ болғандар ұсталды

Алматыда 81 жастағы қарияны ұрлап, оның жылжымайтын мүлкін өз аттарына жаздырып алмақ болғандар ұсталды , сурет - Zakon.kz жаңалық 29.04.2026 17:41
Алматыда тұрғындардың қырағылығының арқасында 81 жастағы зейнеткерге қатысты ауыр қылмыстың алдын алу мүмкін болды. Полицейлер оны заңсыз ұстап, мүлкін иемденбек болған күдіктілерді дер кезінде қолға түсірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиғаның жай-жапсарын 2026 жылғы 29 сәуірде Алматы полиция ашты.

"Алматы қаласының Түрксіб ауданында полиция қызметкерлері ер адамды заңсыз бас бостандығынан айыру және оған қатысты алаяқтық жасау әрекетімен байланысты ауыр қылмыстың жолын кесті. Алматы қаласында жалғыз тұратын 81 жастағы зейнеткердің жоғалып кеткені туралы полицияға оның танысы хабарлаған. Жедел әрекет ету нәтижесінде зейнеткер қала маңындағы елді мекендердің бірінде, жергілікті тұрғындардың үйінен табылды. Оны ұрлады деген күдікпен үш азамат ұсталды",- делінген ақпаратта.

Анықталғандай, күдіктілер жәбірленушінің сеніміне кіріп, оның осал жағдайын пайдалана отырып, бас бостандығын шектеген және жылжымайтын мүлкін өз атына рәсімдеуге көндірмек болған.

"Адам ұрлау фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Күдіктілер – екі ер адам мен бір әйел уақытша ұстау изоляторына қамалды". Алматы қаласы ПД баспасөз қызметі

Қазіргі уақытта болған оқиғаның барлық мән-жайын жан-жақты және объективті анықтауға, сондай-ақ әрбір күдіктінің рөлін айқындауға бағытталған тергеу амалдары жүргізілуде.

"Азаматтардың дер кезінде хабарлауы мен полиция қызметкерлерінің жедел әрі үйлесімді әрекеттерінің арқасында ауыр салдардың алдын алып, зейнеткердің құқықтары қорғалды", – деді Түрксіб аудандық полиция басқармасының бастығы Думан Аухадиев.

Бұған дейін ІІМ жол қозғалысы ережелерін бұзу көбейгеніне байланысты жүргізушілерге үндеу жасаған болатын.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Алматыда павлодарлық хоккейшілердің жеке мүлкін ұрлап кеткен
21:49, 10 желтоқсан 2024
Алматыда павлодарлық хоккейшілердің жеке мүлкін ұрлап кеткен
Алматыда курьердің қырағылығы есірткі таратпақ болған адамды ұстауға көмектесті
18:53, 11 наурыз 2026
Алматыда курьердің қырағылығы есірткі таратпақ болған адамды ұстауға көмектесті
Астанада футбол алаңында жасөспірімдердің заттарын ұрлаған күдікті ұсталды
09:21, 03 қараша 2025
Астанада футбол алаңында жасөспірімдердің заттарын ұрлаған күдікті ұсталды
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Клуб АПЛ нацелился на полузащитника сборной Казахстана
21:22, Бүгін
Клуб АПЛ нацелился на полузащитника сборной Казахстана
Хамзат Чимаев объяснил, почему не хочет бороться с чемпионами Олимпийских игр
20:57, Бүгін
Хамзат Чимаев объяснил, почему не хочет бороться с чемпионами Олимпийских игр
Топовый боец UFC раскрыл, какой главный урок усвоил из проигрыша Махачеву
20:32, Бүгін
Топовый боец UFC раскрыл, какой главный урок усвоил из проигрыша Махачеву
Три гола решили исход матча Кубка Казахстана "Астана" - "Тобол"
20:01, Бүгін
Три гола решили исход матча Кубка Казахстана "Астана" - "Тобол"
