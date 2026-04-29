Оқиғалар

Алтын әшекейлерді ломбардқа өткізіп үлгерген: Кентауда ұрылардың әрекеті камералар арқылы әшкереленді

Алтын әшекейлерді ломбардқа өткізіп үлгерген: Кентауда ұрылардың әрекеті камералар арқылы әшкереленді , сурет - Zakon.kz жаңалық 29.04.2026 21:37
Кентау қаласында ақша қаражаты мен алтын бұйымдар сақталған сейфті ұрлау дерегі бейнебақылау камераларына түсіп қалған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Полицейлердің мәліметінше, екі күдікті түнгі уақытта жеке тұрғын үй ауласына заңсыз кіріп, пластикалық терезені бұзып, сейфті алып шыққан. Жәбірленушінің айтуынша, сейфтің ішінде 300 АҚШ доллары және шамамен 4 млн теңгеге бағаланған алтын әшекей бұйымдар болған.

Хабарлама келіп түскен сәттен бастап ұрлық қылмысын ашуға Түркістан облысы полиция департаментінің криминалдық полиция қызметкерлері Кентау қалалық полиция бөлімімен бірлесіп кіріскен. Жедел-іздестіру іс-шаралары кешені ұйымдастырылып, оның аясында бейнебақылау камераларындағы жазбалар мұқият зерделенді.

Криминалдық полиция қызметкерлерінің кәсіби әрі үйлесімді жұмысының нәтижесінде күдіктілердің жеке басы бір тәулік ішінде анықталды.

Олардың бірі Шымкент қаласындағы жалдамалы пәтерден ұсталса, екіншісі Астана қаласында анықталып, полиция бөліміне жеткізілді.

Тергеу барысында күдіктілердің қылмысты оңай олжа табу мақсатында алдын ала жоспарлағаны белгілі болды. Олар ұрланған сейфті ашып, ішіндегі алтын бұйымдарды келесі күні ломбардқа өткізген.

Қазіргі уақытта аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде. Күдіктілер қамауға алынды.

Бұған дейін Ақтөбеде дүкеннен 15 миллион теңгенің телефондарын ұрлап кеткенін жазғанбыз.

