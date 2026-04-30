Оқиғалар

Қарағанды облысында жалған ақшамен сауда жасаған әйел анықталды

Задержание, арест, наручники, задержанная, арестованная, преступница, мошенница , сурет - Zakon.kz жаңалық 30.04.2026 15:19 Фото: pxhere
Қарағанды облысының Абай қаласында полиция қызметкерлері кәдесый купюраны қолдана отырып жасалған алаяқтық дерегін анықтады.

Оқиға 29 сәуір күні шамамен сағат 14:00-де қаладағы киім сататын бутиктердің бірінде болған.

Белгісіз әйел 70 жастағы сатушының сеніміне кіріп, сыртқы келбеті 10 мың теңгелік банкнотқа ұқсас купюрамен есеп айырысып, материалдық шығын келтірген.

Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Жедел-іздестіру іс-шаралары барысында полиция қызметкерлері күдіктінің жеке басын анықтап, оны полиция бөліміне жеткізді.

Ол 38 жастағы қала тұрғыны екені белгілі болды. Күдікті кінәсін мойындады.

Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізіліп жатыр. Сонымен қатар күдіктінің осыған ұқсас өзге де қылмысқа қатысы бар-жоғы тексеріліп жатыр.

Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қарағанды облысында мал ұрлаған күдікті құрықталды
14:16, 22 желтоқсан 2025
Ақтөбеде жалған купюрамен сауда жасаған күдікті анықталды
12:14, 19 қаңтар 2026
Абай облысында полиция алаяқтық дерегін әшкереледі
12:58, 26 наурыз 2026
Борец из Казахстана стал миллионером после триумфа на чемпионате Азии в Бишкеке
Вторая ракетка Казахстана не смог выйти в четвертьфинал турнира во Франции
Украинская теннисистка оценила игру обидчицы Елены Рыбакиной на "тысячнике" в Мадриде
Два сета решили судьбу матча первой ракетки Казахстана с бывшей напарницей из России
