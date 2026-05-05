Оқиғалар

Қазақстанда сыбайлас жемқорлықтың ауқымы белгілі болды: жүздеген іс пен миллиардтаған шығын

Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , сурет - Zakon.kz жаңалық 05.05.2026 10:08 Фото: Zakon.kz
Ұлттық қауіпсіздік комитетінде (ҰҚК) 2026 жылғы 5 мамырда сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бағытындағы жұмыс нәтижелері жарияланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақпан–сәуір айлары аралығында Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет (СЖҚҚ) 317 сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықты тіркеген.

"Жемқорлық фактілерінің басым бөлігі парақорлық, алаяқтық және қызметтік өкілеттіктерді теріс пайдалану сияқты қылмыстарға қатысты", – деп атап өтті ведомство.

Қылмыстық істер бойынша 226 адам күдікті ретінде танылған.

198 қылмыстық іс бойынша тергеу аяқталған, олардың 175-і сотқа жолданған.

Аяқталған қылмыстық істер бойынша анықталған залалдың жалпы сомасы 4,2 млрд теңгені құрады.

Айта кетейік, ағымдағы жылдың қаңтар айында СЖҚҚ 126 қылмыстық құқық бұзушылықты тіркеген, олардың 110-ы сыбайлас жемқорлық сипатында болған.

