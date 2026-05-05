Өскемендегі оқиға: жедел штаб құрылды, зардап шеккендер анықталуда
Өскемен қаласында болған төтенше жағдайға қатысты қосымша ақпарат белгілі болды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Төтенше жағдайлар министрлігінің (ТЖМ) мәліметінше, "Қазцинк" ЖШС аумағында шыққан өрт оқшауланған.
"Құтқарушылар құрылымдарды бөлшектеу жұмыстарын жүргізіп жатыр және өрт ошақтарын толық сөндіргенге дейін су шашу жұмыстары жалғасуда. Зардап шеккендерді іздеу жұмыстары жүргізілуде. Алдын ала ақпарат бойынша, төрт адам медициналық мекемеге жеткізілуде. Оқиға орнында 40 адам жеке құрам және 10 техника жұмылдырылған. Өрттің аумағы нақтылануда", – делінген хабарламада.
ТЖМ жанынан мемлекеттік органдар мен өзара әрекеттесетін қызметтердің өкілдерінен жедел штаб құрылды.
Оқиға орнында кинологиялық қызмет те жұмыс істеп жатыр.
Жергілікті пабликтерде оқиға орнынан түсірілген кадрлар жариялануда.
Оқиға орнына Шығыс Қазақстан облысының әкімі Нұрымбет Сақтағанов келді.
2026 жылғы 5 мамыр күні таңертең Өскемен қаласындағы зауыттардың бірінің аумағында шаң жинау қондырғысы жарылып, артынша өрт шығып, ғимараттың бір бөлігі опырылып түскен.
