#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
464.53
543.73
6.15
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
464.53
543.73
6.15
Оқиғалар

Өскемендегі оқиға: жедел штаб құрылды, зардап шеккендер анықталуда

Өскемен қаласында болған төтенше жағдайға қатысты қосымша ақпарат белгілі болды., сурет - Zakon.kz жаңалық 05.05.2026 10:30 Сурет: ҚР ТЖМ
Өскемен қаласында болған төтенше жағдайға қатысты қосымша ақпарат белгілі болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Төтенше жағдайлар министрлігінің (ТЖМ) мәліметінше, "Қазцинк" ЖШС аумағында шыққан өрт оқшауланған.

"Құтқарушылар құрылымдарды бөлшектеу жұмыстарын жүргізіп жатыр және өрт ошақтарын толық сөндіргенге дейін су шашу жұмыстары жалғасуда. Зардап шеккендерді іздеу жұмыстары жүргізілуде. Алдын ала ақпарат бойынша, төрт адам медициналық мекемеге жеткізілуде. Оқиға орнында 40 адам жеке құрам және 10 техника жұмылдырылған. Өрттің аумағы нақтылануда", – делінген хабарламада.

ТЖМ жанынан мемлекеттік органдар мен өзара әрекеттесетін қызметтердің өкілдерінен жедел штаб құрылды.

Оқиға орнында кинологиялық қызмет те жұмыс істеп жатыр.

Жергілікті пабликтерде оқиға орнынан түсірілген кадрлар жариялануда.

Оқиға орнына Шығыс Қазақстан облысының әкімі Нұрымбет Сақтағанов келді.

2026 жылғы 5 мамыр күні таңертең Өскемен қаласындағы зауыттардың бірінің аумағында шаң жинау қондырғысы жарылып, артынша өрт шығып, ғимараттың бір бөлігі опырылып түскен.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Өскемендегі жарылыс: зардап шеккендердің жағдайы белгілі болды
13:37, Бүгін
Өскемендегі жарылыс: зардап шеккендердің жағдайы белгілі болды
Оралдағы жарылыс: Зардап шеккен 10 адамның екеуі - бала
13:35, 16 маусым 2024
Оралдағы жарылыс: Зардап шеккен 10 адамның екеуі - бала
Өскемендегі қатыгездікпен кісі өлтіру: үш күдікті ұсталды, тағы үшеуі іздестірілуде
14:58, 03 маусым 2025
Өскемендегі қатыгездікпен кісі өлтіру: үш күдікті ұсталды, тағы үшеуі іздестірілуде
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
"Кайсар" опубликовал видео голов в ворота "Кайрата" перед очной встречей в КПЛ
15:22, Бүгін
"Кайсар" опубликовал видео голов в ворота "Кайрата" перед очной встречей в КПЛ
"Ешь больше бешбармака": узбекский боец обратился к звезде казахского бокса
15:10, Бүгін
"Ешь больше бешбармака": узбекский боец обратился к звезде казахского бокса
Всего четверых штангистов отправляет Казахстан на чемпионат Азии по тяжёлой атлетике
14:48, Бүгін
Всего четверых штангистов отправляет Казахстан на чемпионат Азии по тяжёлой атлетике
"Барыс" подпишет контракт с перспективным казахстанским хоккеистом
14:35, Бүгін
"Барыс" подпишет контракт с перспективным казахстанским хоккеистом
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: