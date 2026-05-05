БҚО-да ағайынды екі жігіт фитозертхана ұйымдастырды деген күдікке ілінді
Ақпан айында жедел-іздестіру іс-шаралары барысында Орал қаласында қарасора тұқымдас өсімдіктерді заңсыз өсірді деген күдікпен туған екі ағайынды ұсталды. Олардың бірінің жеке үйінен желдету жүйесі мен жарықдиодты шамдармен жабдықталған, қарасора өсіруге арналған жасырын жертөле анықталды.
Оқиға орнынан 7 түп өсімдік, буып-түйілген өсімдік тектес зат, өсіруге арналған құрал-жабдықтар және 14 миллион теңгеден астам ақша тәркіленді.
Екінші күдіктінің пәтерінен арнайы жабдықталған екі жылыжай-шатыр табылды. Онда 22 түп қарасора, пакеттер мен ыдыстарға салынған өсімдік тектес заттар, сондай-ақ арнайы құрал-жабдықтар тәркіленді.
Сонымен қатар ата-анасының пәтерінің балконының астынан өсімдік тектес зат салынған 560 сіріңке қорабы бар қап табылды.
Алдын ала бағалау бойынша олардың құны шамамен 13 миллион теңгені құрайды. Тәркіленген есірткі заттарының жалпы салмағы шамамен 18-20 келіні құрады. Аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалды.
Күдіктілердің бірі уақытша ұстау изоляторына қамалды. Тергеу амалдары жүргізілуде. Өзге ақпараттар ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес жария етілмейді.