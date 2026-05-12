Өскемендегі жарылыс: қаза тапқандар саны артты
Өскемен қаласындағы зауытта болған жарылыс салдарынан зардап шеккендердің бірі көз жұмды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы 2026 жылғы 12 мамырда "Қазцинк" компаниясы мәлімдеді.
"Бүгін түнде 5 мамырда Өскемен металлургиялық алаңында болған жазатайым оқиға кезінде ауыр жарақат алған жұмысшылардың бірі ауруханада қайтыс болды. Марқұмның жақындары мен туыстарына қайғырып көңіл айтамыз. Компания қаза тапқан қызметкердің отбасына және барлық қызметкерлерге қажетті қолдау көрсетіп жатыр", – делінген хабарламада.
Қазіргі уақытта өндіріс орнында апат салдарын жою жұмыстары және құзырлы органдардың тергеуі жалғасып жатыр.
Еске салайық, 2026 жылғы 5 мамыр күні Өскемендегі зауыттардың бірінде шаң ұстау құрылғысы жарылып, артынша өрт шығып, ғимараттың бір бөлігі құлаған болатын. Сол оқиға салдарынан екі адам қаза тауып, бес адам жарақат алған. Бір науқастың жағдайы аса ауыр болып, денесінің 90 пайыздан астамы күйік шалған.
Тергеу барысында негізгі себеп ретінде технологиялық талаптардың бұзылуы және адам факторы, соның ішінде еңбек қауіпсіздігі ережелерінің сақталмауы қарастырылып жатыр.
