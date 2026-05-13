#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+15°
$
463.91
544.63
6.26
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+15°
$
463.91
544.63
6.26
Оқиғалар

ҰҚК арнайы жасағының бақылауымен Қазақстанға төрт күдікті жеткізілді

Ұлттық қауіпсіздік комитеті шет мемлекеттердің құзырлы органдарымен бірлесіп, іздеуде жүрген Қазақстан азаматтарын елге қайтару бойынша арнайы операция жүргізді, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 13.05.2026 10:54 Сурет: gov.kz
Ұлттық қауіпсіздік комитеті шет мемлекеттердің құзырлы органдарымен бірлесіп, іздеуде жүрген Қазақстан азаматтарын елге қайтару бойынша арнайы операция жүргізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомство мәліметінше, 2026 жылғы 7 және 12 мамыр күндері шетелден ҰҚК арнайы жасағының бақылауымен Қазақстанға төрт азамат жеткізілді. Олар террористік сипаттағы қылмыстар жасады деген күдікке ілінген.

"Аталған тұлғалар ұзақ уақыт бойы шетелде жасырынып жүрген және ҰҚК-нің іздеу бағдарлары негізінде ұсталды", – деп мәлімдеді ҚР ҰҚК баспасөз қызметі.

Қазіргі уақытта күдіктілерге қатысты қылмыстық істер бойынша тергеу амалдары жүргізілуде.

Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабының 1-бөлігіне сәйкес, өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

Еске салайық, 2026 жылдың сәуір айында ҰҚК полиция органдарымен және прокуратураның үйлестіруімен Алматы, Шымкент қалаларында және бірқатар облыста заңсыз қару айналымының жолын кесу мақсатында ауқымды жедел-іздестіру іс-шараларын өткізген болатын. Нәтижесінде ел аумағында автоматтар, гранатаатқыш және жүздеген оқ-дәрі тәркіленді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қырғызстан ҰҚМК-ның экс-басшысы Камчыбек Ташиевке қатысты іс сотқа өтті
13:28, Бүгін
Қырғызстан ҰҚМК-ның экс-басшысы Камчыбек Ташиевке қатысты іс сотқа өтті
ҰҚК халықаралық арнайы операцияның нәтижесін жариялады
09:34, 26 ақпан 2026
ҰҚК халықаралық арнайы операцияның нәтижесін жариялады
ҰҚК-нің Ресей және Қырғызстан билігімен арнайы операциясы: Екі халықаралық есірткі арнасы жойылды
10:27, 19 мамыр 2025
ҰҚК-нің Ресей және Қырғызстан билігімен арнайы операциясы: Екі халықаралық есірткі арнасы жойылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Стал известен ещё один кандидат на пост главного тренера "Кайсара"
14:55, Бүгін
Стал известен ещё один кандидат на пост главного тренера "Кайсара"
В двух сетах завершился матч казахстанского теннисиста на престижном турнире в Индии
14:23, Бүгін
В двух сетах завершился матч казахстанского теннисиста на престижном турнире в Индии
Юлия Путинцева пробилась в четвертьфинал топ-турнира в Париже
14:21, Бүгін
Юлия Путинцева пробилась в четвертьфинал топ-турнира в Париже
Сильнейший состав отправляет Казахстан на чемпионат Азии по таеквондо в Монголии
14:03, Бүгін
Сильнейший состав отправляет Казахстан на чемпионат Азии по таеквондо в Монголии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: