#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
467.63
547.69
6.36
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
467.63
547.69
6.36
Оқиғалар

ІІМ 14 жыл бұрын болған жасөспірім өлімін ашты

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.05.2026 15:18 Фото: unsplash
Қызылорда облысында полиция қызметкерлері 2012 жылы болған жасөспірімнің өліміне қатысты қылмысты ашты, деп хабарлайды.

Қайғылы оқиға 2012 жылдың қазан айында Қармақшы ауданына қарасты Жосалы кентінде болған. Топтық төбелес кезінде жасөспірім пышақ жарақатын алған. Ол аудандық ауруханаға жеткізілгенімен, дәрігерлер оның өмірін сақтап қала алмаған. Жасөспірім есін жимастан көз жұмған.

Оқиғадан кейін төбелеске қатысқан барлық азамат анықталып, тексерілген. Алайда тікелей дәлелдердің және куәгерлердің болмауына байланысты қылмыс ұзақ жылдар бойы ашылмай келген.

Биыл тергеу-жедел тобының тыңғылықты жұмысының нәтижесінде басты куәгер анықталып, оқиғаның барлық мән-жайы белгілі болды.

ІІМ Криминалдық полиция департаменті бастығының орынбасары Руслан Назаровтың айтуынша, жедел-іздестіру шаралары барысында полицейлер күдіктінің ізіне түскен.

"Ол сол төбелеске қатысқан азамат болып шықты. Қазіргі уақытта басқа ауыр қылмыс жасағаны үшін жазасын өтеп жатыр. Қажетті тергеу амалдарын жүргізу үшін күдікті Қызылорда қаласындағы тергеу изоляторына жеткізілді. Жиналған дәлелдер негізінде ол кінәсін толық мойындады. Тергеу барысында қылмысқа жастар арасындағы жанжал мен өзара араздық себеп болғаны анықталды. Қазір күдікті қамауда, қылмыстық іс сотқа жолданды", – деді Руслан Назаров.

Ішкі істер министрлігі өкілдері өткен жылдардағы ашылмаған қылмыстарды тергеу жұмыстары тұрақты жалғасатынын және кінәлілер заң алдында міндетті түрде жауап беретінін атап өтті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Полиция адам өлтіру қылмысын ашты: күдікті ұсталды
11:57, 21 шілде 2025
Полиция адам өлтіру қылмысын ашты: күдікті ұсталды
Ұлытау облысында полиция ірі ұрлықтың бетін ашты: күдіктілердің әрекеті видеоға түсіп қалған
18:18, 15 сәуір 2026
Ұлытау облысында полиция ірі ұрлықтың бетін ашты: күдіктілердің әрекеті видеоға түсіп қалған
Алматы облысында полиция 80-ге жуық қылмысты қызметтік иттердің көмегімен ашты
12:35, 15 тамыз 2024
Алматы облысында полиция 80-ге жуық қылмысты қызметтік иттердің көмегімен ашты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Янник Синнер без проблем вышел в полуфинал "Мастерса" в Риме
18:22, Бүгін
Янник Синнер без проблем вышел в полуфинал "Мастерса" в Риме
Казахстанский теннисист на камбэке прошёл в полуфинал "Челленджера" в Индии
18:02, Бүгін
Казахстанский теннисист на камбэке прошёл в полуфинал "Челленджера" в Индии
Экс-легионер "Кайрата" тепло высказался о времени в Алматы
17:51, Бүгін
Экс-легионер "Кайрата" тепло высказался о времени в Алматы
Бывший чемпион UFC прервал молчание после поражения "Кошмару" в весе Рахмонова
17:43, Бүгін
Бывший чемпион UFC прервал молчание после поражения "Кошмару" в весе Рахмонова
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: