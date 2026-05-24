Рудныйда өртенген көпқабатты тұрғын үйден 14 адам эвакуацияланды
Сурет: pixabay
ТЖМ қызметкерлері өрт кезінде төрт адамды құтқарып, 14 адамды эвакуациялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҚР ТЖМ баспасөз қызметінің хабарлауынша, Рудный қаласында Космонавтов көшесіндегі бес қабатты тұрғын үйдің төртінші қабатындағы пәтерде өрт шықты.
"ТЖД күштері автосатының көмегімен төрт адамды құтқарды. Сонымен қатар баспалдақ маршымен 14 адам, оның ішінде 4 бала эвакуацияланды". ҚР ТЖМ-ның баспасөз қызметі
Өрт 20 шаршы метр аумақта сөндірілді. Зардап шеккендер жоқ.
Өрттің шығу себебі анықталуда.
