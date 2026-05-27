Шығыс Қазақстан облысында жол үстінде цемент таситын жүк көлігі аударылып қалды
Сурет: Zakon.kz
Шығыс Қазақстан облысында Өскемен-Алтай-Рахман қайнары тас жолында цемент таситын жүк көлігі аударылып қалды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы бүгін, 2026 жылы 27 мамырда ҚР ТЖМ баспасөз қызметі хабарлады:
"Кабинада қысылып қалған 1987 жылғы жүргізушіні оқиға орнына келген ТЖМ қызметкерлері сол маңдағы адамдармен бірлесіп шығарып алды. ҚР ТЖМ Апаттар медицинасы орталығының дәрігерлері зардап шеккен азаматқа алғашқы медициналық көмек көрсетіп, оны қаладағы медициналық мекемеге жеткізді".
Төтенше жағдай туындаған жағдайда 112 нөміріне хабарласуға кеңес беріледі.

