Оқиғалар

Сауле Базарханның өлімінен кейін депутат Денсаулық сақтау министрлігін қатаң тексеруге шақырды

28.05.2026 10:12
Мәжіліс депутаты Мұрат Әбенов 2026 жылғы 28 мамырда Мәжіліс кулуарында блогер Сауле Базарханның қайтыс болуына байланысты тексеру жүргізу қажеттігін мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Оның айтуынша, бұрын тексерулерге Кәсіпкерлік кодексіндегі нормалар кедергі келтірген.

"Бізде кейбір олигархтар медициналық қызметпен айналысып, түрлі зертханалар ашты. 2025 жылы біз бұл ұйымдарды тексеру құқығын қайта енгіздік. Бұрын жаңа туған нәресте қайтыс болған жағдай болды, бірақ Кәсіпкерлік кодекс тыйым салғандықтан тексеру жүргізілмеді. Ал Конституцияда адамның өмірі – ең басты құндылық деп көрсетілген. Сондықтан қатаң тексеру қажет", – деді депутат.

Ол косметологиялық клиникаларда барлық қажетті сертификаттардың болуы маңызды екенін атап өтті.

"Онда техникалық және санитарлық сертификаттар болуы тиіс. Сондай-ақ барлық препараттарға сертификаттар болуы өте маңызды. Менің ойымша, олардың жартысында жергілікті сертификаттар болмауы мүмкін. Бізде сертификат беру процесі де баяу жүріп жатыр. Денсаулық сақтау министрлігі қатаң тексеру жүргізуі керек, себебі екі өлім жағдайы үлкен мәселелер бар екенін көрсетеді", – деді Әбенов.

Депутаттың айтуынша, косметологиялық процедуралар сырттай қауіпсіз көрінгенімен, олардың құрамындағы препараттар ауыр аллергиялық реакцияларға, тіпті анафилактикалық шокқа әкелуі мүмкін.

53 жастағы Сауле Базархан 2026 жылғы 15 мамырда Алматыдағы жеке клиникалардың бірінде қайтыс болған. Бұл жағдай қоғамда үлкен резонанс тудырды.

20 мамырда марқұмның қызы оқиғаның кейбір мән-жайларын жариялап, клиниканың әлі де қызмет көрсетіп жатқанын айтқан.

21 мамырда Алматы полициясы бұл факт бойынша қылмыстық іс қозғалғанын хабарлады.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
10:39, Бүгін
Мобильді аударымдар: күмәнді операциялар үшін қазақстандықтарға айыппұл салына ма
09:16, 21 мамыр 2026
Алматы полициясы Сәуле Базарханның клиникадағы қазасына қатысты пікір білдірді
