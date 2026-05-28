Қарағандыда қоқыс тиелген жүк көліктері ұсталып, заң бұзушылар жауапкершілікке тартылды
Екі көлік те мамандандырылған айып тұрағына қойылды. Экологиялық заңнаманы бұзған жүргізушілер әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Сонымен қатар құқық бұзушыларға қоқыс төгілген аумақты толық тазалап, қалпына келтіру міндеті жүктелді.
Полицейлер заңсыз қоқыс төгу деректерін анықтау үшін бейнебақылау камералары мен бейнебекіту жүйелерін белсенді қолдануда. Бұл технологиялар қоғамдық орындардағы тәртіп бұзушылықтарды жедел анықтауға мүмкіндік береді.
Әкімдік өкілдерімен бірлесіп өткізілетін рейдтік іс-шаралар осындай оқиғалардың алдын алуға және тұрғындардың экологиялық мәдениетін арттыруға бағытталған. Жыл басынан бері Қарағанды қаласының аумағында санитарлық талаптарды бұзуды жою туралы 1700 ескерту берілген.
Сонымен қатар тұрғындармен 500-ден астам профилактикалық түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Бұл шаралардың негізгі мақсаты – азаматтардың экологиялық талаптар мен абаттандыру ережелерін сақтау жөніндегі жауапкершілігін арттыру.
Есептік кезеңде абаттандыру қағидаларын бұзудың жалпы саны 8271 дерегін құрады. Олардың қатарында қоқысты рұқсат етілмеген жерлерге төгу және қалдықтарды заңсыз жинақтау фактілері бар. Мұндай құқық бұзушылықтар қоршаған ортаға елеулі экологиялық зиян келтіреді және олармен күресте кешенді тәсілді қолдануды талап етеді.