Ақмола облысында тоғыз шетелдік турист тауда жоғалып кетіп, құтқарушылар аяғынан тік тұрды
Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Көкшетау тауы аумағында тоғыз шетелдік турист адасып кетіп, құтқарушылардың көмегі қажет болды, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҚР ТЖМ баспасөз қызметінің хабарлауынша, өрге шығу кезінде саяхатшылар таудың басына көтеріліп, бірақ 750 метр биіктікте төменге түсу кезінде қиындықтарға тап болған әрі өздігінен қауіпсіз жолды таба алмаған.
"Оқиға орнына ТЖМ қызметкерлері келіп, жағдайды бағалап, тау учаскесінен қауіпсіз түсуді ұйымдастырды. ТЖМ ашық әуесқойларға маршрутты алдын-ала зерделеу, ауа-райының жағдайын ескеру, навигациялық құралдарды пайдалану және таулы жерлерге көтерілу кезінде өз күштерін асыра бағаламау қажеттілігі туралы ескертеді", делінген хабарламада.
