#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
485.95
565.74
6.83
Оқиғалар

Президент қазақстандықтарды Мемлекеттік рәміздер күнімен құттықтады

Президент Мемлекеттік ту көтеру рәсіміне қатысты, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.06.2026 12:26 Сурет: akorda.kz
Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылғы 4 маусымда елордадағы "Атамекен" этномемориалды кешенінде өткен Мемлекеттік ту көтеру рәсіміне қатысты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құрмет қарауылының бастығы салтанатты іс-шараға дайындығы туралы Президентке рапорт берді. Содан кейін еліміздің әнұраны шырқалып, көк байрағымыз көтерілді.

Президент Мемлекеттік ту көтеру рәсіміне қатысты, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.06.2026 12:26

Сурет: akorda.kz

Артынша, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Ту көтеру рәсімінде сөз сөйледі.

"Баршаңызды Мемлекеттік рәміздер күнімен шын жүректен құттықтаймын! Бұл – қасиетті Отанымыз – Қазақ елінің әрбір азаматы үшін маңызы ерекше мереке. Біз осы күні байрағымызды биікке көтереміз. Сол арқылы еңселі, егемен ел екенімізді күллі әлемге паш етеміз. Қастерлі рәміздеріміз – ұлт құндылықтарының жарқын символы. Мемлекетіміздің әр нышаны халқымыздың болмыс-бітімінің көрінісі саналады. Елтаңба – елдігіміздің айшықты белгісі. Әнұран – азаттығымыздың айбынды үні. Көк Туымыз – Тәуелсіздік тұмары. Төбемізге көтеріп, қадір тұтатын осы үш рәмізді мемлекеттігіміздің мызғымас үштағаны десек, артық болмайды. Тарихқа үңілсек, жұртымыз әрқашан бір тудың астына жиналып, ынтымақ-бірлігін сақтай білген. Қазір де еліміз ауызбіршілігін нығайтып, алға қарай сеніммен қадам басып келеді". Қасым-Жомарт Тоқаев

Айта кетейік, 1992 жылғы 4 маусымда Қазақстанда Мемлекеттік рәміздер бекітілді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Тоқаев &quot;аға лейтенант&quot; шенін алған түлектерді құттықтады
13:35, Бүгін
Тоқаев "аға лейтенант" шенін алған түлектерді құттықтады
Президент Мемлекеттік ту көтеру рәсіміне қатысты
11:38, 04 маусым 2025
Президент Мемлекеттік ту көтеру рәсіміне қатысты
"Атамекен" кешені, Ту көтеру рәсімі, Астана
12:04, 05 маусым 2023
Тоқаев: Біз асыл құндылықтарымызды аяқ асты етуге жол бермейміз
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
&quot;Кровь из носу нужно выиграть&quot;: в Армении рассказали о задачах на матч против Казахстана
14:06, Бүгін
"Кровь из носу нужно выиграть": в Армении рассказали о задачах на матч против Казахстана
Арман Царукян
13:54, Бүгін
Аскрен отдал минимальное преимущество Царукяну в схватке с Ковингтоном
Сатпаев знает, как закрепиться в &quot;Челси&quot;
13:33, Бүгін
Дастан Сатпаев из "Кайрата" рассказал, за счёт чего может закрепиться в "Челси"
Минспорта РК ограничило бюджетное финансирование профессиональных клубов
13:00, Бүгін
Минспорта РК ограничило бюджетное финансирование профессиональных клубов
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: