#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Тоқаев "аға лейтенант" шенін алған түлектерді құттықтады

Тоқаев &quot;аға лейтенант&quot; шенін алған түлектерді құттықтады, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.06.2026 13:35 Сурет: akorda.kz
Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылғы 4 маусымда елордадағы "Атамекен" этномемориалды кешенінде өткен Мемлекеттік ту көтеру рәсімінде сөйлеген сөзінде әскери оқу орындарының түлектеріне үндеу жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Президент былтыр әскери оқу орындарының үздік түлектерін қолдау жөнінде бастама көтергенін еске алды.

"Оларға қалыптасқан дәстүрге сай "лейтенант" емес, "аға лейтенант" шенін тапсыру қажет екенін айттым. Соған сәйкес нақты тапсырма бердім. Міне, бүгін осы бастама нақты жүзеге асырылмақ. Сіздер оқуды бітіріп, бірден "аға лейтенант" шенін алатын тұңғыш түлек боласыздар. Бұл – өздеріңізге артылған зор сенім және үлкен жауапкершілік". Қасым-Жомарт Тоқаев

Ол сөз арасында қазақтың біртуар батыры Сағадат Нұрмағамбетовтің "атақты алғаннан оны арқалап жүру қиын" деген сөзін атап өтті.

"Шын мәнінде, нағыз сарбаздың абырой-беделі оның шенімен емес, ең алдымен, Отан алдындағы мінсіз қызметіне қарай өлшенеді. Көптеген жастарымыз сіздерге қарап бой түзейді, үлгі алады. Бәріңіз де антқа адал болып, қазақ сардары деген атаққа әрдайым лайық боласыздар деп сенемін". Мемлекет басшысы

Сондай-ақ, президент бүгінгі алқалы жиынға озат түлектердің ата-аналары да қатысып отырғанын айтып, оларға шынайы ризашылығын білдірді.

"Жас офицерлердің алғашқы әскери шені құтты болсын! Қызметтеріңізге табыс тілеймін! Туымыз әрдайым көкте желбіресін! Қазақ елі мәңгі болсын!" Қасым-Жомарт Тоқаев

Бұған дейін Тоқаев мемлекет үшін бір күннің қамы емес, болашақтың жайы маңызды екенін айтқан болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства
14:03, Бүгін
Қазірдің өзінде халқымыздың болмысы, құндылықтары, сана-сезімі мен дүниетанымы өзгеріп жатыр – Президент
Қазірдің өзінде халқымыздың болмысы, құндылықтары, сана-сезімі мен дүниетанымы өзгеріп жатыр – Президент
12:45, Бүгін
Биыл тұтас еліміз үшін ауқымды өзгерістерге толы жыл - Тоқаев Тәуелсіздіктің 35 жылдығы туралы айтты
Президент Мемлекеттік ту көтеру рәсіміне қатысты
12:26, Бүгін
Президент қазақстандықтарды Мемлекеттік рәміздер күнімен құттықтады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
&quot;Кровь из носу нужно выиграть&quot;: в Армении рассказали о задачах на матч против Казахстана
14:06, Бүгін
"Кровь из носу нужно выиграть": в Армении рассказали о задачах на матч против Казахстана
Арман Царукян
13:54, Бүгін
Аскрен отдал минимальное преимущество Царукяну в схватке с Ковингтоном
Сатпаев знает, как закрепиться в &quot;Челси&quot;
13:33, Бүгін
Дастан Сатпаев из "Кайрата" рассказал, за счёт чего может закрепиться в "Челси"
Минспорта РК ограничило бюджетное финансирование профессиональных клубов
13:00, Бүгін
Минспорта РК ограничило бюджетное финансирование профессиональных клубов
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: