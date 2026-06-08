Әл-Фарабидегі жол апаты: сотта бейнежазбалар көрсетілді
Сот отырысында белгілі болғандай, 20 наурыздан 21 наурызға қараған түні алматылық Александр Пак достарымен мейрамханада отырған. Бірнеше куәгер кездесуде алкогольдік ішімдік ішілгенін растады. Алайда олардың айтуынша, сотталушының мас болған-болмағанын ешкім нақты байқамаған.
Куәгерлер отырыстан кейін үйлеріне жеке көліктерімен қайтып бара жатып, жол қозғалысы ережелерін бұзғандарын мойындады. Кейін осы әрекеттері үшін олар жүргізуші куәліктерінен айырылған.
Бұл жайттар іс материалдарын зерттеу кезінде көрсетілген бейнежазбалармен де расталды.
Бейнежазбалардың бірінде 21 наурыз күні сағат 03:30 шамасында мейрамхана тұрағынан шыққан алты көліктің бірінен соң бірі қос тұтас сызықты кесіп өткені анық көрінеді.
Тағы бір бейнежазбада жол апатының өзі көрсетілді. Zeekr көлігінің жүргізушісі Әл-Фараби даңғылы бойымен қарсы жолақпен қозғалып келе жатып, Меңдіқұлов көшесіне жетпей, болжам бойынша сағатына 219 шақырым жылдамдықпен Mercedes көлігіне соғылған.
Сараптама қорытындысын оқыған судья сол күні қарсы жолаққа шығуға немесе жол апатына себеп болатын сыртқы факторлар болмағанын айтты. Атап айтқанда, жол құрғақ болған, асфальтта шұңқырлар болмаған.
Сонымен қатар, айыпталушының көлігі техникалық тұрғыдан жарамды күйде болғаны анықталған. Тежегіш жүйесі апаттан кейін ғана істен шыққан. Көліктегі қалған зақымдардың барлығы Mercedes-пен соқтығысқаннан кейін пайда болғаны айтылды.
Айта кетейік, 2026 жылғы 21 наурызда Алматыда болған ауыр жол апатынан үш адамның қаза тапқаны белгілі болды. Мас күйде болған Zeekr жүргізушісі Әл-Фараби даңғылында қарсы жолаққа шығып кетіп, Mercedes көлігімен соқтығысқан. Салдарынан Mercedes жүргізушісі мен екі жолаушысы оқиға орнында көз жұмды. Кейін белгілі болғандай, болжамды кінәлі жүргізуші жол үстінде жарысқа қатысқан болуы мүмкін. Ол аман қалып, оған қатысты қылмыстық іс қозғалды.
Осы қайғылы оқиғадан кейін Алматыға тексеру жүргізу үшін ішкі қауіпсіздік департаментінің, әкімшілік полиция комитетінің және жеке құраммен жұмыс істеу департаментінің қызметкерлері жіберілді. Zeekr жүргізушісі сотта кінәсін мойындады. 8 маусымдағы сот процесінде жәбірленуші тараптар айыпталушыны кешіріп, оған бас бостандығынан айырумен байланысты емес жаза тағайындауды сұрады.