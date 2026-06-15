Алматының әл-Фараби даңғылындағы өліммен аяқталған жол апаты: сотта оқиғаның мән-жайы талқыланды
Сотта қылмыстық іс материалдарын зерттеу жалғастырылды. Процеске қаза тапқан Mercedes көлігінің жүргізушісі Еламан Тілемесовтің ағасы – Қанат Тілемесов те жәбірленуші ретінде қосылды.
"21 наурыз күні таңғы 7:30-да кіші қарындасым хабарласып, Еламанды жоғалтқанымызды айтты. Біз мәйітханаға барып, оны таныдық. Кейін арыз жаздық. Құжаттарын, телефонын, заттарын, сағатын алдым. Біздің шағымымыз жоқ, кешірдік, әрі қарай заңға сәйкес шешілсін", – деді ол сотта.
Сондай-ақ сотқа дейінгі тергеу изоляторынан онлайн форматта негізгі куәгер Асет Жақсылықов қосылды. Ол айғақ беруден бас тартпайтынын, алайда тек адвокатының қатысуымен жауап бергісі келетінін айтты. Осыған байланысты судья одан жауап алуды кейінге қалдырды.
Сот барысында белгілі болғандай, оқиға болған түні Александр Пак пен оның серіктестері кемінде 2,25 литр шарап, 0,9 литр виски, 0,2 литр текила және алкогольді коктейльдерге тапсырыс берген.
Сотта оқылған материалдарға сәйкес, сараптама нәтижесі Александр Пактың қанынан 1,3 промилле этил спиртін анықтаған. Есірткі заттары табылмаған. Мамандар мұндай көрсеткіш жеңіл мас күйін білдіруі мүмкін екенін атап өтті.
2026 жылғы 21 наурызда Алматыда үш адамның қаза тапқаны белгілі болды. Zeekr көлігінің жүргізушісі мас күйінде әл-Фараби даңғылында қарсы бағытқа шығып кетіп, Mercedes көлігімен соқтығысқан. Апат салдарынан Mercedes жүргізушісі мен екі жолаушы оқиға орнында көз жұмған.
Белгілі болғандай, күдікті жарысқа қатысқан болуы мүмкін. Ол аман қалған, кейін оған қатысты қылмыстық іс қозғалған.
Жол апатынан кейін Алматыда Ішкі қауіпсіздік департаменті мен Әкімшілік полиция комитетінің қызметкерлері тексеріс жүргізді.
Zeekr жүргізушісі сотта өз кінәсін мойындаған. 8 маусымдағы сот отырысында жәбірленуші тарап айыпталушыны кешіріп, бас бостандығынан айыруға байланысты емес жаза тағайындауды сұраған.
Бұған дейін сотта оқиғаға дейін күдіктімен бірге болған таныстары да жауап берген. Олар сол кеште жол қозғалысы ережелерін өрескел бұзғандарын растаған.
12 маусымда жәбірленуші тараптың адвокаты ауысып, қорғауды бұған дейін басқа резонансты істерге қатысқан заңгер Гүлмира Бабажанова жалғастырған.