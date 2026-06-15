Әл-Фараби даңғылындағы өліммен аяқталған жол апаты: сотта айыпталушы өз нұсқасын айтты
Айыпталушы соттағы сөзін қаза тапқандардың жақындарына көңіл айтумен бастап, болған жағдайға өкініш білдірді.
"Мен жол апаты мен үш адамның қаза болуына кінәмді мойындаймын. Болған оқиғаға қатты өкінемін және қаза тапқандардың туыстарынан кешірім сұраймын. Олардың отбасына қандай қайғы әкелгенімді түсінемін және бұл ауыртпалықты жеңілдете алмаймын. БАҚ өкілдеріне де айтқым келеді, мен жауапкершіліктен қашып жүрген жоқпын, заңға сәйкес жазамды толық өтеуге дайынмын. Бүгінге дейін бұл оқиғаны ауыр сезіммен еске аламын. Мен тек қаза тапқандардың отбасыларына БАҚ тарапынан қысым жасалмауын қалаймын. Қоғамдық қысымның тым ауыр екенін сезінемін және бұл олардың қайғысын одан әрі ауырлатпағанын қалаймын", – деді ол.
Айыпталушының айтуынша, ол жүргізуші куәлігін 18 жасында алған және 14 жыл бойы жол қозғалысы ережелерін бұзбаған. Сондай-ақ ол Zeekr автокөлігін 2026 жылдың қаңтар айында сатып алғанын және бұл оның алғашқы көлігі екенін айтты.
Оның сөзінше, сол түні көлік жүйесінде ақау туралы белгі пайда болған.
"Рестораннан кейін мен Достық көшесімен төмен қарай жүрдім. Әл-Фараби даңғылына жақындағанда көлікте ақау барын білдіретін шам жанды. Бұған дейін мұндай жағдай болғанда, жылдамдықты сәл арттырсам, белгі жоғалып кететін. Сол жолы да 80 км/сағ жылдамдықпен жүріп, кейін қозғалтқыш айналымын арттырдым, гуіл жоғалады деп ойладым. Сол кезде сол жақ жолақтан оң жаққа ауыстым. Қалай болғанын түсінбей қалдым. Спидометрге қараған жоқпын. Қарсы бағытқа шығып кеткен соң тежеуге тырыстым, бірақ тежегіш жұмыс істемеді. Осыдан кейін жол апаты болды. Кейін есімді ауруханада жидым. Маған ота жасалғанын айтты. Есімді жансақтау бөлімінде жидым. Маған үш адамның қаза тапқаны туралы хабарланды", – деп көзіне жас алды айыпталушы.
Ол сол сәтте дұрыс әрекет етпегенін және көлікті тоқтатуы қажет болғанын мойындады.
Пактың айтуынша, ол ресторанда тек екі жұтым сыра ішкен.
"Кафеге достарыммен бардым, ерекше себеп болған жоқ, жай жұма кеші еді. Достарым өз достарын шақырды, солай отырып қалдық. Мен өзіме сыраға тапсырыс бердім, бірақ екі жұтым ғана ішіп, ұнатпаған соң ішпедім. Қалған сусындарды кім алғанын бақыламадым. Шотты кезекпен төлейтіндіктен, бұл жолы мен төледім", – деді ол.
2026 жылғы 21 наурызда Алматыда үш адамның қаза тапқаны белгілі болды. Zeekr көлігінің жүргізушісі мас күйінде әл-Фараби даңғылында қарсы жолаққа шығып кетіп, Mercedes көлігімен соқтығысқан. Апат салдарынан Mercedes жүргізушісі мен екі жолаушы оқиға орнында көз жұмған.
Белгілі болғандай, күдікті көше жарысына қатысқан болуы мүмкін. Ол аман қалған, кейін оған қатысты қылмыстық іс қозғалды. Оқиғадан кейін Алматыда Ішкі қауіпсіздік департаменті, Әкімшілік полиция комитеті және Кадрлық құраммен жұмыс департаменті тексеру жүргізді.
Zeekr жүргізушісі сотта өз кінәсін мойындады. 8 маусымдағы сот отырысында жәбірленуші тарап айыпталушыны кешіріп, бас бостандығынан айыруға байланысты емес жаза тағайындауды сұраған.
Бұған дейін сотта айыпталушымен бірге болған таныстары да жауап беріп, сол кеште олар жол ережелерін өрескел бұзғанын растаған. Кейбірі осыған байланысты жүргізуші куәлігінен айырылған.