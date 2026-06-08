#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
485.95
565.74
6.83
Оқиғалар

Оңтүстік Қазақстанда мас жүргізуші жол апатына себеп болды: екі бала мен жүкті әйел қаза тапты

Оңтүстік Қазақстанда мас жүргізуші жол апатына себеп болды: екі бала мен жүкті әйел қаза тапты , сурет - Zakon.kz жаңалық 08.06.2026 16:42 Сурет: Telegram/Kozachkov offside
Арыс қаласында жол-көлік оқиғасы салдарынан екі бала мен бір әйел қаза тапты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Апат 2026 жылғы 6 маусым күні Сейтбеков көшесінде болған.

Kozachkov offside Telegram-арнасының мәліметінше, 52 жастағы жүргізуші әйел жеке үйдің қоршауына соғылып, сол үйдің алдында орындықта отырған адамдарды қағып кеткен. Соның салдарынан екі кішкентай бала мен жүкті әйел оқиға орнында қаза тапқан. Тағы екі адам жарақат алып, ауруханаға жеткізілген.

Хабарларға қарағанда, жүргізуші мектепте мұғалім болып жұмыс істейді және апат кезінде алкогольдік мас күйде болған.

Түркістан облыстық полиция департаменті баспасөз қызметі бұл деректі растап, оқиға бойынша қылмыстық іс қозғалғанын хабарлады.

"JAC маркалы көліктің жүргізушісі мас күйінде бірнеше адамды қағып, кейін оқиға орнынан қашып кеткен. Оперативтік іздестіру шаралары нәтижесінде күдікті анықталып, ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қазіргі уақытта оқиғаның барлық мән-жайын толық әрі жан-жақты анықтау үшін тергеу амалдары жүргізілуде. Тергеу қорытындысы бойынша тиісті процессуалдық шешім қабылданады",- делінген полиция мәліметінде.

Сонымен қатар полиция азаматтарды тек ресми ақпарат көздеріне сүйенуге және жалған ақпарат таратпауға шақырды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Танымал спортшы, Қарағанды, Elim-ai Kokshetau, Скаут, жаттықтырушы, Илья Буртов
19:15, Бүгін
Қарағандыда танымал спортшы жантүршігерлік жол апатына ұшырап, қаза тапты
Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль
16:44, 13 наурыз 2026
Алматыда мас күйдегі жүргізуші жол апатына себеп болды
Алматыда мас жүргізуші екі жол апатына себеп болды
10:49, 18 ақпан 2026
Алматыда мас жүргізуші екі жол апатына себеп болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: UFC
22:10, Бүгін
"Нужен подход Хабиба": комментатор UFC Аник дал совет Чимаеву после поражения
Фото: КФФ
21:55, Бүгін
Молодёжная сборная Казахстана уступила Беларуси в товарищеском матче
Фото: ФИДЕ
21:13, Бүгін
Бибисара Асаубаева стала новым лидером мирового рейтинга FIDE Women’s Circuit
Фото: ФК &quot;Ордабасы&quot;
20:33, Бүгін
Четыре гола и сухой матч: "Ордабасы" уверенно обыграл "Туран"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: