#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
485.95
565.74
6.83
Оқиғалар

Алматының қақ ортасында көпқабатты тұрғын үйдің қасбеті жазғы кофехана алаңына құлады

Оқыс оқиға, Алматы, Гоголь, көпқабатты тұрғын үй, қасбет, жазғы кофехана, құлау, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.06.2026 17:27 Сурет: Telegram/Kozachkov offside
Әлеуметтік желіде Алматыдағы кофехалардың бірінің жазғы алаңының талқандалып, тұрғын үйдің қасбетінен жерге құлаған плиткалар сипатталған видео тарауда. Zakon.kz сайты аталған жайтқа байланысты түсініктеме алу үшін әкімдікке жүгінді.

Аталған оқиға Гоголь көшесі бойында, Қонаев көшесімен қиылыста орын алғаны белгілі болды. Видеодан көрініп тұрғандай, шатыр ғана емес, кофехананың жиһазы да бүлінген. Адамдар зардап шеккен бе, ол жағы нақтыланбайды.

Қала әкімдігі Гоголь көшесі, 75 мекенжайы бойында орналасқан көппәтерлі үй 1977-1978 жылдары салынғанын жеткізді. Ғимараттың қасбеті плиткалармен қапталған. Аталған жағдайда қасбеттің қаптама элементтерінің ішінара бүлініп, жерге түсуі орын алған.

"Үй кондоминиум объектісі болып табылады, оның жалпы мүлкін күтіп ұстау, ғимараттың қасбетін қоса алғанда, үй-жайлар иелерінің міндеттеріне жатады. Қазіргі уақытта Медеу ауданы әкімінің аппараты төтенше жағдайлар департаментімен бірлесіп қасбет қаптамасының апатты элементтерін анықтап, қайта жасауды ұйымдастыру бойынша жұмыс жүргізуде", - деп хабарлады әкімдіктен.

Алматының көппәтерлі үйлерінің едәуір бөлігі бірнеше онжылдар бұрын салынғанын ескере отырып, қасбеттерді жаңарту мәселесі өзекті болып табылатыны баса айта кетелік.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Оқыс оқиға, Астана, тұрғын үй кешені, көлік, соғылу
18:51, 04 қараша 2025
Астанада мектеп жанындағы тұрғын үй кешеніне көлік соғылды
Көпқабатты үйдің шатырындағы &quot;жеке тұрғын үй&quot;: ол туралы не белгілі
15:28, 09 сәуір 2025
Көпқабатты үйдің шатырындағы "жеке тұрғын үй": ол туралы не белгілі
Астанада екпіні күшті жел салдарынан тоғыз қабатты үйдің қасбеті құлады
20:12, 11 наурыз 2026
Астанада екпіні күшті жел салдарынан тоғыз қабатты үйдің қасбеті құлады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: UFC
22:10, Бүгін
"Нужен подход Хабиба": комментатор UFC Аник дал совет Чимаеву после поражения
Фото: КФФ
21:55, Бүгін
Молодёжная сборная Казахстана уступила Беларуси в товарищеском матче
Фото: ФИДЕ
21:13, Бүгін
Бибисара Асаубаева стала новым лидером мирового рейтинга FIDE Women’s Circuit
Фото: ФК &quot;Ордабасы&quot;
20:33, Бүгін
Четыре гола и сухой матч: "Ордабасы" уверенно обыграл "Туран"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: