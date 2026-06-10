Каспийде тағы да жер сілкінісі тіркелді
Фото: zakon.kz
Каспий теңізінің акваториясында тағы да жер сілкінісі болды. 2026 жылдың басынан бастап мұнда 33-ші жер асты дүмпуі тіркелді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Lada.kz басылымы Әзірбайжан Ұлттық Ғылым академиясының Республикалық сейсмологиялық қызмет орталығының мәліметіне сүйене отырып, жер сілкінісі 2026 жылдың 10 маусымында жергілікті уақыт бойынша сағат 09:55-те болғанын жазады.
Жер асты дүмпулерінің магнитудасы 3,0 балды құрады. Жер сілкінісінің ошағы 48 шақырым тереңдікте орналасқан.
Жарияланған мәліметтерге сәйкес, жер сілкінісі координаттары: 38°32'24" солтүстік ендікте және 49°32'24" шығыс бойлықта.
Жер сілкінісінің ошағы Ақтаудан 584 шақырым жерде орналасқан.
Жер сілкінісінің салдары туралы ақпарат берілмеді.
Бұған дейін 8 маусымда Алматы облысында жер сілкінісі болғаны хабарланған.
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