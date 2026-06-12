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Ақтауда ірі көлемдегі есірткі партиясын тасымалдау әрекеті тоқтатылды

Ақтауда ірі көлемдегі есірткі партиясын тасымалдау әрекеті тоқтатылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.06.2026 10:01 Сурет: polisia.kz
Маңғыстау облысында аса ірі көлемдегі есірткіні жеткізу арнасы жойылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

ІІМ есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл комитетінің басқарма бастығы Бақытжан Әмірхановтың айтуынша, ІМ есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл бөлінісінің қызметкерлері еліміздің оңтүстік өңірлерінен келген, каннабис тобына жататын аса ірі мөлшердегі есірткіні жеткізудің тұрақты арнасын жапты.

"Мамыр айының соңында Ақтау қаласында есірткінің заңсыз айналымына күдікті ер адам ұсталды. Жедел-іздестіру іс-шаралары барысында гашиш есірткісі салынған төрт пакет тәркіленді. Сараптама қорытындысына сәйкес тәркіленген есірткінің жалпы салмағы төрт килограмнан астам. Осы факт бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 296-бабының 4-бөлігімен сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды",- деп мәлімдеді спикер.

Бұл ретте, ведомство есірткінің заңсыз айналымының кез келген фактісіне қолданыстағы заңнамаға сәйкес қатаң шара қабылданатынын ескертеді.

Бұған дейін Шымкент – Астана рейсінің ұшақ бортында 7,6 млн теңге қолды болғанын жазғанбыз.

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Ботагөз Ақиқат
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