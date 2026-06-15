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Оқиғалар

Павлодарда полиция дрифт жасаған жүргізушіні ұстады

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.06.2026 09:52 Фото: unsplash
Павлодар қаласында полиция қызметкерлері Қалалық мәдениет сарайы маңында қауіпті түнгі дрифттің жолын кесті.

Қалалық патрульдік полиция жол-көлік оқиғаларына және ауыр зардаптарға әкелуі мүмкін жол қозғалысы ережелерін өрескел бұзушылықтардың алдын алу мақсатында тұрақты түрде рейдтік іс-шаралар жүргізеді.

Кезекті патрульдеу барысында Павлодар қаласы ПБ батальонының инспекторлары Мәдениет сарайы ауданында жеңіл автокөлікті байқады.

Түнгі уақытта көлік жүргізушісі дрифт элементтері бар қауіпті маневрлер жасаған. Оның агрессивті жүргізу әрекеті басқа жол қозғалысына қатысушыларға тікелей қауіп төндірді. Құқық қорғау органдары жедел әрекет етіп, көлікті дереу тоқтатты.

Жүргізушіге қатысты Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес әкімшілік материалдар толтырылды.

Полиция ескертеді: жалпыға ортақ пайдаланылатын жолдар — жарыс алаңы емес.

Қала аумағындағы мұндай экстремалды маневрлерге тыйым салынады және олар жүргізушінің өзіне де, жаяу жүргіншілерге де өмірге қауіпті жағдай туғызады.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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