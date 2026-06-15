Павлодарда полиция дрифт жасаған жүргізушіні ұстады
Қалалық патрульдік полиция жол-көлік оқиғаларына және ауыр зардаптарға әкелуі мүмкін жол қозғалысы ережелерін өрескел бұзушылықтардың алдын алу мақсатында тұрақты түрде рейдтік іс-шаралар жүргізеді.
Кезекті патрульдеу барысында Павлодар қаласы ПБ батальонының инспекторлары Мәдениет сарайы ауданында жеңіл автокөлікті байқады.
Түнгі уақытта көлік жүргізушісі дрифт элементтері бар қауіпті маневрлер жасаған. Оның агрессивті жүргізу әрекеті басқа жол қозғалысына қатысушыларға тікелей қауіп төндірді. Құқық қорғау органдары жедел әрекет етіп, көлікті дереу тоқтатты.
Жүргізушіге қатысты Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес әкімшілік материалдар толтырылды.
Полиция ескертеді: жалпыға ортақ пайдаланылатын жолдар — жарыс алаңы емес.
Қала аумағындағы мұндай экстремалды маневрлерге тыйым салынады және олар жүргізушінің өзіне де, жаяу жүргіншілерге де өмірге қауіпті жағдай туғызады.