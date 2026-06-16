Абай облысының тұрғыны бұрынғы сүйіктісін бопсалаған
Фото: pexels
Абай облысының тұрғыны бұрынғы сүйіктісін жеке фотосуреттері мен хабарламаларымен бопсалағаны үшін сотталды.
Абай облысының 42 жастағы тұрғыны бұрынғы сүйіктісінің жеке ақпаратын заңсыз пайдаланып, содан кейін оны бопсалағаны үшін шартты түрде бас бостандығынан айырылды.
Әйелмен кездесу кезінде ер адам оның телефонын тастап кеткенін анықтады. Осы жағдайды пайдаланып, ол құрылғыға оның хабарынсыз кіріп, жеке фотосуреттері мен хабарламаларын телефонына көшірген.
Алынған деректерді пайдаланып, егер ол қарым-қатынасын қалпына келтірмесе, оның жеке фотосуреттері мен хабарламаларын таратамын деп қорқытқан.
Сот оны кінәлі деп танып, шартты түрде бас бостандығынан айыру жазасына кесті. Жазасын өтеу үшін сотталған ер адам Абай облысы қылмыстық-атқару жүйесі департаменті Жарма аудандық пробация қызметінде тіркелген.
"Пробациялық бақылау сотталған адамның мінез-құлқын үнемі бақылауды және алдын алу жұмыстарын қамтиды. Сот тағайындаған міндеттемелерді бұзу шартты түрде бас бостандығынан айыру жазасының күшін жоюға және тұлғаның нақты бас бостандығынан айыру жазасын өтеуге жіберілуіне әкелуі мүмкін", – деп атап өтті Абай облысы бойынша ҚАЖД Жарма аудандық пробация қызметінің басшысы Рустам Абдулғазинов.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript