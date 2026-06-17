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Оқиғалар

АҚШ-та арнайы операция барысында қазақстандық азамат ұсталды

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.06.2026 11:29 Фото: pexels
АҚШ-тың Иммиграция және кедендік бақылау қызметі (ICE) 2026 жылғы 5 маусымда федералдық әріптестердің қолдауымен жүргізілген мақсатты операция барысында Қазақстан азаматын ұстады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Шетелдік ведомствоның мәліметінше, 2025 жылдың жазында иммиграциялық сот оның елден депортациялануы туралы шешім шығарған. Алайда ол сот отырысына келмеген.

Хабарламада қазақстандық азаматқа қатысты терроризмге қатысы болуы мүмкін деген күдік бар екені және оған елден шығару туралы түпкілікті шешім шығарылғаны айтылған.

Қазіргі уақытта ол депортациялау рәсімдері аяқталғанға дейін ICE қамауында болады.

Сондай-ақ мәлімдемеде қазіргі әкімшілік саясаты аясында ICE иммиграциялық заңнаманы сақтау шараларын күшейткені, соның ішінде терроризмге күдікті немесе елде заңсыз жүрген тұлғаларды ұстау әрекеттері артқаны атап өтілген.

Еске салайық, 2026 жылғы 23 мамырда АҚШ президенті Дональд Трамп әкімшілігі грин-карта беру ережелерін қатаңдатқаны туралы хабарланған болатын.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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