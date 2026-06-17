АҚШ-та арнайы операция барысында қазақстандық азамат ұсталды
Шетелдік ведомствоның мәліметінше, 2025 жылдың жазында иммиграциялық сот оның елден депортациялануы туралы шешім шығарған. Алайда ол сот отырысына келмеген.
Хабарламада қазақстандық азаматқа қатысты терроризмге қатысы болуы мүмкін деген күдік бар екені және оған елден шығару туралы түпкілікті шешім шығарылғаны айтылған.
Қазіргі уақытта ол депортациялау рәсімдері аяқталғанға дейін ICE қамауында болады.
Сондай-ақ мәлімдемеде қазіргі әкімшілік саясаты аясында ICE иммиграциялық заңнаманы сақтау шараларын күшейткені, соның ішінде терроризмге күдікті немесе елде заңсыз жүрген тұлғаларды ұстау әрекеттері артқаны атап өтілген.
Еске салайық, 2026 жылғы 23 мамырда АҚШ президенті Дональд Трамп әкімшілігі грин-карта беру ережелерін қатаңдатқаны туралы хабарланған болатын.