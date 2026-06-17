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Оқиғалар

Мемлекет басшысы Ішкі істер министрі Ержан Сәденовті қабылдады

2026 жылдың 17 маусымында Қасым-Жомарт Тоқаев Ішкі істер министрі Ержан Сәденов-ті қабылдап, елдегі криминогендік ахуал мен құқық қорғау органдарының жұмысы туралы есеп тыңдады., сурет - Zakon.kz жаңалық 17.06.2026 13:29 Сурет: akorda.kz
2026 жылдың 17 маусымында Қасым-Жомарт Тоқаев Ішкі істер министрі Ержан Сәденов-ті қабылдап, елдегі криминогендік ахуал мен құқық қорғау органдарының жұмысы туралы есеп тыңдады.

Министрдің айтуынша, 2026 жылдың алғашқы бес айында тіркелген қылмыс саны өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 9 пайызға төмендеген. Сонымен қатар негізгі құқықбұзушылық түрлері бойынша да азаю үрдісі байқалып, қылмысты ашу деңгейі артқан.

Ведомство алдын алу шараларын күшейтіп, қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бағытындағы жұмыстарға ерекше назар аударып отыр. Есепті кезеңде бұрын жасалған 1685 қылмыс ашылған.

Сондай-ақ іздеуде жүрген 574 қылмыскер ұсталып, олардың 89-ы шетел аумағынан экстрадицияланған немесе табылған.

Министр киберқылмыс, есірткі қылмысы, ұйымдасқан қылмыс және экстремизмге қарсы күрес бойынша жүргізіліп жатқан кешенді шаралар туралы да баяндады. Бұл бағытта халықаралық ынтымақтастықты нығайту жұмыстары жалғасып келеді.

Президент құқықтық тәртіпті күшейтіп, қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін "Заң мен тәртіп" қағидатын жүйелі түрде іске асыру жөнінде нақты тапсырмалар берді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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Мемлекет басшысы Ішкі істер министрі Ержан Сәденовті қабылдады
12:37, 05 ақпан 2025
Мемлекет басшысы Ішкі істер министрі Ержан Сәденовті қабылдады
Қасым-Жомарт Тоқаевқа елдегі криминогендік ахуал, ішкі істер органдарына жүктелген міндеттердің орындалуы, соның ішінде &quot;Заң және тәртіп&quot; қағидатын орнықтыру жұмыстары жөнінде баяндалды.
12:01, 19 қараша 2025
Мемлекет басшысы Ішкі істер министрі Ержан Сәденовті қабылдады
Қасым-Жомарт Тоқаевқа еліміздегі қылмыстық ахуал мен ішкі істер органдары жүзеге асырып жатқан Заң мен тәртіп қағидатының орындалуы туралы баяндалды.
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