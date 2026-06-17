Қарағандыда есірткі тасымалдаған жас жігіт бас бостандығынан айырылды
Қылмыс жасаған кезде кәмелетке толмаған жасөспірім болған айыпталушы 4 жыл 6 ай мерзімге бас бостандығынан айырылып, жазасын орташа қауіпсіздік мекемесінде өтейтін болды.
Бұл оқиға жастардың жеңіл табысқа ұмтылып, қылмыстық топтардың ықпалына түсіп қалуының ауыр салдарын тағы бір мәрте көрсетті. Өкінішке қарай, есірткі саудасын ұйымдастырушылар заң алдындағы жауапкершілікті елемейтін жасөспірімдерді өз мақсаттарына пайдалануға тырысады.
Күдікті өткен жылдың қыркүйек айының басында ұсталған. Сол кезде 17 жаста болған жасөспірімнен жалпы салмағы 8,3 грамм синтетикалық есірткі салынған 23 орама тәркіленді. Сондай-ақ полицейлер оның телефонын алып, ондағы мәліметтерді зерделеген.
Тергеу барысында белгісіз "куратормен" болған хат алмасулар жас жігіттің есірткіні тарату схемасына қатысы барын көрсетті. Тергеу кезеңінде күдіктіге үйқамақ түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылды.
Алайда сот істің барлық мән-жайы анықталған соң нақты бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады.
Полиция ата-аналар мен заңды өкілдерді балалардың бос уақытын бақылауда ұстап, олардың араласатын ортасына ерекше назар аударуға шақырады. Уақытылы көрсетілген қамқорлық пен қырағылық жасөспірімдерді қылмыстық жолдан сақтап, орны толмас өкініштердің алдын алуға көмектеседі.