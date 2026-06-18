#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+30°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+30°
$
485.95
565.74
6.83
Оқиғалар

Маңғыстау облысында абаттандыру қағидаларын бұзудың 21 мыңнан астам фактісі тіркелді

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.06.2026 12:14 Фото: Zakon.kz
"Таза Қазақстан" акциясы аясында Маңғыстау облысында 27 мыңнан астам құқық бұзушылық анықталды.

Мемлекет басшысының бастамасымен жүзеге асырылып жатқан республикалық "Таза Қазақстан" экологиялық акциясы аясындағы жұмыстар Маңғыстау облысында жүйелі түрде жалғасуда.

Іс-шаралардың негізгі мақсаты – абаттандыру қағидаларының сақталуын қамтамасыз ету, қоршаған ортаны ластау фактілерінің алдын алу, тұрмыстық және құрылыс қалдықтарын заңсыз төгуге, сондай-ақ сұйық қалдықтарды белгіленбеген орындарға ағызуға жол бермеу.

Акция басталғалы бері өңірде полиция қызметкерлерінің қатысуымен 1 937 рейдтік іс-шара өткізілді. Рейдтерге жалпы саны 235 полиция қызметкері жұмылдырылды. Қабылданған шаралардың нәтижесінде 2024 жылғы 15 сәуірден бүгінгі күнге дейін 27 308 әкімшілік құқық бұзушылық анықталды.

Оның ішінде:

  •  Елді мекендерді абаттандыру қағидаларын бұзудың 21 156 фактісі;
  •  Ортақ пайдаланылатын орындарды ластаудың 6 152 фактісі тіркелді.

Сонымен қатар облыс аумағында 27 заңсыз қоқыс үйіндісі анықталып, оларды жою бойынша тиісті шаралар қабылдау үшін ақпарат уәкілетті мемлекеттік органдар мен жергілікті атқарушы органдарға жолданды.

Құрылыс қалдықтарын заңсыз төгу деректеріне ерекше назар аударылуда. Жүргізілген рейдтік іс-шаралар барысында қалдықтарды белгіленбеген орындарға төккен 29 жүк автокөлігі анықталды. Оның 27-сі мамандандырылған айыппұл тұрағына қойылды.

Маңғыстау облысының полициясы өңір тұрғындары мен қонақтарын тазалықты сақтауға, қоршаған ортаға ұқыпты қарауға және абаттандыру қағидаларын қатаң ұстануға шақырады. Қалалар мен ауылдардың тазалығы – әрбір азаматтың ортақ жауапкершілігі. Таза әрі жайлы өмір сүру ортасын қалыптастыруға баршамыз бірлесе үлес қосуымыз қажет.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
400-ден астам жүргізуші сұйық қалдықтарды заңсыз төгіп, қоқыс қалдырғаны үшін жауапқа тартылды
19:47, 31 қаңтар 2025
400-ден астам жүргізуші сұйық қалдықтарды заңсыз төгіп, қоқыс қалдырғаны үшін жауапқа тартылды
Камеры видеонаблюдения, камера видеонаблюдения, видеонаблюдение, камеры Сергек, камера Сергек
16:55, 31 шілде 2025
Бейнебақылау – басты көмекші: Жетісуда 11 мыңнан астам құқық бұзушылық анықталды
Ақтөбе облысы әкімі, сенбілік, Жасыл аймақ апталығы
19:20, 27 сәуір 2024
Ақтөбе облысында жүргізілген "Жасыл аймақ" апталығында 123 мыңнан астам көшет отырғызылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Илия Топурия
13:07, Бүгін
Топурия хочет провести реванш с Гейджи в Испании после сенсационного фиаско в Белом доме
Михаил Шайдоров
13:01, Бүгін
Герои зимней Олимпиады из Казахстана и их тренеры получат более 250 миллионов тенге
Тренер из Росси о магии Каннаваро
12:51, Бүгін
Эксперт заявил о магии Каннаваро после поражения Узбекистана в первом туре ЧМ-2026
Мать голкипера Кабо-Верде Возиньи получила разрешение на въезд в США на матч ЧМ
12:41, Бүгін
Мать голкипера Кабо-Верде Возиньи получила разрешение на въезд в США на матч ЧМ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: