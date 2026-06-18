Семейде 7 миллион теңге көлеміндегі алаяқтық фактісі әшкереленді
Жәбірленушінің айтуынша, 2025 жылдың шілде айында бейтаныс ер адам сенімге кіріп, көмектесемін деген желеумен, яғни пәтерге қойылған кепілді өтеуге жәрдемдесемін деп, оның 7 000 000 теңге көлеміндегі қаражатын иемденіп кеткен.
Жедел-іздестіру іс-шаралары барысында полиция қызметкерлері күдіктіні анықтап, жеткізді — ол 28 жастағы қала тұрғыны болып шықты. Ол өз кінәсін мойындаған. Ұрланған қаражат жұмсалып кеткендіктен қайтару мүмкін болмады.
Аталған факті бойынша ҚР ҚК-нің 190-бабы (Алаяқтық) бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Күдіктіге қатысты процессуалдық мәжбүрлеу шарасы ретінде келу міндеттемесі таңдалды.
Полиция азаматтарға ескерту жасайды: мүліктік немесе қаржылық мәселелерді шешуге уәде беретін, жақын таныс емес адамдарға ақша беруде сақ болу қажет. Кез келген мәміле жасамас бұрын ұсынылатын қызметтердің заңдылығын тексеріп, барлық келісімдерді құжат жүзінде рәсімдеу керек.