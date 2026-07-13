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Қоғам

ШҚО-да алаяқтық фактісі ашылды

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.07.2026 13:08 Фото: Zakon.kz
Алтай қаласы полиция бөлімінің кезекші бөліміне алаяқтық схемасының құрбаны болған жергілікті тұрғын жүгінген.

"Hi-Tech" жедел-профилактикалық іс-шарасы барысында полицейлер қылмысқа жәбірленушінің сенімін пайдаланған танысының қатысы бар екенін анықтаған.

Белгілі болғандай, өткен жылдың қараша айында танысы жәбірленушінің телефонын уақытша пайдалану сылтауымен алып, банк қосымшасына кіріп, иесінің атына тауарлық несие рәсімдеген.

Қарызға алынған қаражатқа ол құны 400 000 теңгеге жуық ойын консолін сатып алып, жеткізу мекенжайын өзі тұратын жерге көрсеткен. Заңсыз рәсімделген несие туралы жәбірленуші банктегі берешек туралы хабарламадан кейін ғана біліп, полицияға жүгінген.

Аталған факт бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Полиция қырағылық танытуға және үшінші тұлғалардың, тіпті таныстар немесе әріптестер болса да, өтініші бойынша өз атына несие рәсімдемеуге шақырады. Мұндай әрекеттер елеулі қаржылық шығындарға әкелуі мүмкін.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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