Ақтөбе облысының тұрғыны ауласынан табылған снарядтарды полицияға ерікті түрде өткізді
Ер адамның айтуынша, қауіпті заттар шаруашылық аумағындағы ескі, пайдаланылмайтын сарайды тазалау кезінде табылған.
Табылған заттардың қауіпті екенін түсінген азамат бұл туралы бірден полицияға хабарлаған. Полиция қызметкерлері оқ-дәрілерді тәркілеп, қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша қажетті шараларды қабылдады.
Полиция заңсыз сақталған қару-жарақты, оқ-дәрілерді, жарылғыш заттар мен жарылғыш құрылғыларды ерікті түрде тапсырған азаматтардың қылмыстық және әкімшілік жауапкершіліктен босатылатынын еске салады.
Полиция тұрғындарды қару-жарақ, оқ-дәрі, снарядтар немесе өзге де қауіпті заттарды тапқан жағдайда дереу полицияға хабарлауға шақырады.
Мұндай заттарды ұстап көруге, жылжытуға немесе өз бетінше пайдалануға болмайды, себебі бұл адамның өмірі мен денсаулығына елеулі қауіп төндіруі мүмкін. Заң мен тәртіпті сақтау – баршамыздың ортақ міндетіміз.