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Алматыдағы банктен 183 млн теңге жымқырған қылмыстық топ жетекшісі Қазақстанға экстрадицияланды

Қырғызстаннан 17 жыл бойы іздеуде жүрген ұйымдасқан қылмыстық топтың жетекшісі Қазақстанға экстрадицияланды, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 22.06.2026 15:09 Сурет: ҚР Бас прокуратурасы
Қырғызстаннан 17 жыл бойы іздеуде жүрген ұйымдасқан қылмыстық топтың жетекшісі Қазақстанға экстрадицияланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылғы 22 маусымда Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы хабарлады. Ол аса ірі көлемдегі алаяқтық жасады деген күдікпен қылмыстық жауапкершілікке тартылмақ.

Тергеу деректеріне сәйкес, күдікті 2007-2008 жылдары Алматы қаласында ұйымдасқан қылмыстық топты басқарып, қайтарылмайтыны алдын ала белгілі жалған несиелерді рәсімдеу арқылы қазақстандық банктердің бірінен 183 миллион теңгеден астам қаржыны жымқырған.

Тергеу мәліметінше, заңсыз жолмен алынған қаражат қылмыстық топ мүшелері арасында бөлініп, жеке мақсаттарға жұмсалған.

Қылмыс жасалғаннан кейін ұйымдасқан қылмыстық топтың бірқатар мүшесі сотталған. Ал топ жетекшісі тергеуден бой тасалап, халықаралық іздеуге жарияланған.

2026 жылдың ақпан айында ол Бішкек қаласында ұсталып, Қазақстан Бас прокуратурасының сұрауы бойынша елге экстрадицияланды.

Қазіргі уақытта күдікті тергеу изоляторына қамалды.

Оған тағылған айып бойынша 12 жылға дейін бас бостандығынан айыру және мүлкін тәркілеу жазасы көзделген.

Еске салайық, бұған дейін Түркиядан бірнеше алаяқтық дерегі бойынша халықаралық іздеуде жүрген азамат Қазақстанға жеткізілген болатын.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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