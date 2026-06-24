Алматы маңындағы арнайы операция: пәтер тонаумен айналысқан ағайынды жігіттер ұсталды
Тергеу барысында күдіктілердің ағайынды екі жігіт екені анықталды.
Полицияның мәліметінше, олар басқа өңірден келген және Алматының тұрғын аудандарындағы бірінші және екінші қабатта орналасқан пәтерлерді нысанаға алған.
Күдіктілер алдын ала әзірленген схема бойынша әрекет еткен: алдымен терезе торларын бұзып, пәтерге кірген, кейін бағалы әрі алып жүруге ыңғайлы заттарды тез арада жинап алып отырған.
Құқық қорғау органдарының айтуынша, олар оқиға орнынан бірнеше минут ішінде ізін суытып үлгеретін болған.
Алайда тәртіп сақшылары күдіктілердің ізіне түсіп, оларды қолға түсірді. Қазіргі уақытта екеуі де қамауға алынған.
Полиция олардың кемінде бес пәтер ұрлығына қатысы барын анықтады. Қазір күдіктілердің осыған ұқсас басқа да қылмыстарға қатыстылығы тексеріліп жатыр.
Еске салайық, бұған дейін Шымкенттен Астанаға ұшқан жолаушының 7,6 миллион теңгесі жұмбақ жағдайда жоғалып кеткені туралы хабарланған болатын.