#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
485.95
565.74
6.83
Оқиғалар

Алматы маңындағы арнайы операция: пәтер тонаумен айналысқан ағайынды жігіттер ұсталды

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.06.2026 14:59 Фото: pexels
Алматы қалалық полиция департаментінің қызметкерлері қала маңында арнайы операция жүргізіп, пәтер ұрлығымен айналысқан қылмыстық топтың жолын кесті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тергеу барысында күдіктілердің ағайынды екі жігіт екені анықталды.

Полицияның мәліметінше, олар басқа өңірден келген және Алматының тұрғын аудандарындағы бірінші және екінші қабатта орналасқан пәтерлерді нысанаға алған.

Күдіктілер алдын ала әзірленген схема бойынша әрекет еткен: алдымен терезе торларын бұзып, пәтерге кірген, кейін бағалы әрі алып жүруге ыңғайлы заттарды тез арада жинап алып отырған.

Құқық қорғау органдарының айтуынша, олар оқиға орнынан бірнеше минут ішінде ізін суытып үлгеретін болған.

Алайда тәртіп сақшылары күдіктілердің ізіне түсіп, оларды қолға түсірді. Қазіргі уақытта екеуі де қамауға алынған.

Полиция олардың кемінде бес пәтер ұрлығына қатысы барын анықтады. Қазір күдіктілердің осыған ұқсас басқа да қылмыстарға қатыстылығы тексеріліп жатыр.

Еске салайық, бұған дейін Шымкенттен Астанаға ұшқан жолаушының 7,6 миллион теңгесі жұмбақ жағдайда жоғалып кеткені туралы хабарланған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Телефон, интернет, алаяқтық, Ақтөбе облысы, микронесие, құрбан
17:11, Бүгін
Ақтөбе тұрғыны банктен хабарлама келгенде интернет-алаяқтықтың құрбаны болғанын бір-ақ білген
Зергерлік бұйым, ұрлық, тонау, Қарағанды
19:20, 05 ақпан 2025
Қарағандыда пәтер тонаумен айналысқан қылмыстық топ ұсталды
Алматыда пәтер тонаумен айналысқан күдіктілер қолға түсті
10:31, 25 қаңтар 2026
Алматыда пәтер тонаумен айналысқан күдіктілер қолға түсті: видео
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Усман Нурмагомедов
17:33, Бүгін
Нурмагомедов номинирован на звание "бой года"
Евгений Кузнецов
17:09, Бүгін
"Барыс" может подписать экс-звезду НХЛ и КХЛ Евгения Кузнецова
Президент &quot;Ордабасы&quot; Кызайбаев и гендиректор ERG Шамиев подписали соглашение о партнёрстве
17:06, Бүгін
Президент "Ордабасы" Кызайбаев и гендиректор ERG Шамиев подписали соглашение о партнёрстве
&quot;Опыт для прогресса&quot;: агент Барбоза подвёл итог матча Узбекистан - Португалия на ЧМ
16:54, Бүгін
"Опыт для прогресса": агент Барбоза подвёл итог матча Узбекистан - Португалия на ЧМ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: