Алаяқтардың арбауына түспеу үшін: тұрғын үйді жалға алу кезіндегі сақтық шаралары
Фото: unsplash
Қазақстан полицейлері тұрғын үйді жалға беру кезінде қолданылатын алаяқтықтың жаңа тәсілі туралы ескерту жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Абай облысы полиция департаменті азаматтарды интернет-алаяқтықтың жаңа түрлерінен сақ болуға шақырды.
"Әсіресе әлеуметтік желілер мен хабарландыру сайттарында тұрғын үйді жалға беру туралы жалған хабарландырулар жиі кездесіп жатыр", – деп ескертті тәртіп сақшылары.
Полицейлердің айтуынша, алаяқтардың әрекет ету тәсілі мынадай:
- әлеуметтік желілер мен хабарландыру платформаларында демалыс үйлерін жалға беру туралы жалған хабарландыру жариялайды;
- әлеуетті клиенттерге тұрғын үйдің "бос тұрғанын" айтып, тартымды фотосуреттер жібереді;
- сенімге кіру үшін интернеттен алынған нақты мекенжайлар мен нысандардың суреттерін пайдаланады;
- бронь қою үшін алдын ала төлем талап етеді;
- ақшаны алған соң үйде жөндеу жүріп жатқаны, техникалық ақау шыққаны немесе басқа да сылтауларды айтып, тапсырыстың орындалмайтынын хабарлайды;
- кейін байланысын үзіп, хабарсыз кетеді.
"Алаяқтар адамдардың демалысын тез ұйымдастыруға асығып, ақпаратты мұқият тексермейтінін пайдаланады. Соның салдарынан азаматтар қаржылай шығынға ұшырауы мүмкін", – деп ескертті полиция.
Осыған байланысты тәртіп сақшылары мынадай сақтық шараларын ұстануға кеңес береді:
- бейтаныс адамдарға алдын ала төлем жасамаңыз;
- тек ресми брондау платформаларының немесе сенімді агенттіктердің қызметіне жүгініңіз;
- жалға берілетін нысан туралы ақпаратты тексеріңіз. Мекенжайды карта сервистері мен ресми дереккөздер арқылы нақтылаңыз. Егер күмән туындаса, бронь жасаудан бас тартыңыз;
- фотосуреттердің түпнұсқалығын кері іздеу (reverse image search) арқылы тексеріңіз. Алаяқтар көбіне интернеттен алынған суреттерді пайдаланады;
- байланыс деректеріне назар аударыңыз. Ресми құжаттардың болмауы және тек бір ғана телефон нөмірінің көрсетілуі күмән тудыруы тиіс;
- тым арзан ұсыныстардан сақ болыңыз. Нарықтағы бағадан айтарлықтай төмен баға көбіне алаяқтықтың белгісі болады.
Айта кетейік, Алматы облысында тәуліктік жалға берілетін тұрғын үйге қатысты 500-ден астам жалған хабарландыру бұғатталған.
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