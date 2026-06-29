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Тоқаев Тәуелсіздік сарайында елімізге ресми сапармен келген Грузия премьер-министрін қарсы алды

Тоқаев Тәуелсіздік сарайында елімізге ресми сапармен келген Грузия премьер-министрін қарсы алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.06.2026 17:01 Сурет: aqorda.kz
Бүгін 2026 жылғы 29 маусымда Тәуелсіздік сарайында елімізге ресми сапармен келген Грузия премьер-министрін қарсы алу рәсімі өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорда мәліметіне сүйенсек, іс-шара барысында Қасым-Жомарт Тоқаев пен Ираклий Кобахидзе бір біріне делегация мүшелерін таныстырды.

Құрмет қарауылы ротасының бастығы рапорт берген соң Қазақстан мен Грузияның әнұрандары шырқалды.

Бұған дейін мемлекет басшысының Түрікменстан Халк Маслахатының төрағасы Гурбангулы Бердімұхамедовпен телефон арқылы сөйлескенін жазғанбыз.

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Ботагөз Ақиқат
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