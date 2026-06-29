Алматы облысындағы ұлттық паркте Қызыл кітапқа енген қарақұйрықты атып алғандар ұсталды
Белгілі болғандай, Ұйғыр ауданының прокуратурасы қызметкерлері Шарын мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің инспекторлары және полиция қызметкерлерімен бірлесіп кезекті рейд жүргізген.
Рейд барысында Қазақстанның Қызыл кітабына енгізілген қарақұйрықты заңсыз атып алған екі ер адам анықталды. Қылмыс жасағаннан кейін олар оқиға орнынан қашуға әрекеттенгенімен, жедел түрде ұсталды.
Күдіктілерді тінту кезінде заңсыз ауланған қарақұйрықтың еті, аңшылық қару, оқ-дәрілер және басқа да заттай айғақтар тәркіленді.
Кейін жедел-іздестіру және тергеу іс-шаралары барысында құқық қорғау органдары заңсыз аңшылық жасалған орынды анықтады.
Жиналған дәлелдердің негізінде қылмыстық іс сотқа жолданды. Қазіргі уақытта күдіктілерге Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 337-бабы ("Заңсыз аңшылық") бойынша айып тағылып, олар заң алдында жауапқа тартылуда.
Бұған дейін Астанада автокөліктен ақша ұрлады деген күдікпен жас жігіт ұсталғанын жазғанбыз.