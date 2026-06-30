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Оқиғалар

Астанада құрылыс нысанынан 2 млн теңгенің құрал-саймандарын ұрлаған күдікті ұсталды

Полиция, полицейский, полицейские, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.06.2026 16:41 Фото: polisia.kz
Астана қаласы полиция департаментінің қызметкерлері жедел-іздестіру іс-шаралары барысында ірі көлемдегі ұрлыққа қатысы бар деген күдікпен 40 жастағы ер адамды анықтап, ұстады.

Тергеу барысында күдіктінің құрылыс нысанына еркін кіріп, ешкімнің назарын аудартпай, жалпы құны 2 млн теңгеге жуық құрылыс құрал-саймандарын жасырын жымқырғаны анықталды.

Ұрланған мүліктің қатарында Bosch құрылыс шаңсорғышы, бұрыштық тегістеуіш, бұрағыш, электр бұрғысы және құрылыс жұмыстарына арналған қоспалар болған. Қылмыстың салдарынан жәбірленушіге елеулі материалдық шығын келтірілді. Полицейлердің жедел әрі үйлесімді жұмысының нәтижесінде күдіктінің жеке басы қысқа мерзімде анықталып, ол қолға түсті.

Қазіргі уақытта оның ұрланған мүлікті сатып үлгерген-үлгермегені және басқа да осыған ұқсас қылмыстарға қатысы бар-жоғы тексерілуде. Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізіліп жатыр.

Полиция құрылыс компаниялары мен азаматтарды мүліктің сақталуына ерекше назар аударуға шақырады. Құрылыс нысандарын бейнебақылау жүйелерімен жабдықтау, бағалы құрал-саймандарды қараусыз қалдырмау және бөгде адамдардың кіруіне жол бермеу – осындай құқық бұзушылықтардың алдын алудың ең тиімді шараларының бірі.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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