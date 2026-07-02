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Екібастұзда сотталушы түзету мекемесіне телефон алып өтпек болған

Екібастұзда сотталушы түзету мекемесіне телефон алып өтпек болған , сурет - Zakon.kz жаңалық 02.07.2026 10:25 Сурет: бейнежазба скриншоты
Екібастұз қаласындағы №47 ең төменгі қауіпсіздік мекемесінде сотталушы абақты аумағына екі ұялы телефонды жасырын алып өтпек болған. Тыйым салынған заттарды қызметкерлер тексеру кезінде анықтаған, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Ирбис ТВ" телеарнасының мәліметінше, ұялы телефондарды өткізу әрекеті сәтсіз аяқталды. Жұмыстан оралған сотталушыны тексеру барысында қызметкерлер оның сөмкесінің қалтасынан екі ұялы телефон тапқан. Екі құрылғы да жұмыс істеп тұрған және ішінде SIM-карталары болған.

Тыйым салынған заттардың табылған сәті бірден бірнеше бейнекамераға түсіп қалған.

Сондай-ақ бұл сотталған азамат бұған дейін профилактикалық есепте тұрмаған.

"Қолданыстағы заңнамаға сәйкес сотталған азамат тәртіптік изоляторға қамалды. Құқық бұзушылықтың барлық мән-жайын және ұялы телефондардың мекемеге қалай жеткізілгенін анықтау мақсатында қызметтік тексеру басталды", – деп хабарлады Павлодар облысы бойынша Қылмыстық-атқару жүйесі департаментінде.

Бұған дейін Алматыда жедел жәрдем көлігі мен электрлі велосипед соқтығысып, бір адам қаза тапқанын жазғанбыз.

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Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
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